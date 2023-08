Tomasz Hajto: Trener Rakowa źle zarządzał drużyną

W pierwszym meczu rozgrywanym na Arcelormittal Park w Sosnowcu Raków przegrał 0:1, po samobójczym trafieniu Bogdana Rakovitana w 9. minucie. Z kolei rewanż zakończył się wynikiem 1:1, po golu Denisa Vavro w pierwszej oraz wyrównaniu Łukasza Zwolińskiego w drugiej połowie.

- Raków, o ile jest drużyną bardzo dobrze poukładaną, to dzisiaj był do bólu przewidywalny i nie zaskakiwał momentami niczym... To było granie od lewej do prawej i do tyłu, a to nie przynosiło żadnego skutku na boisku. Moim zdaniem Dawid Szwarga źle zarządzał drużyną. Marcin Cebula w ogóle nie istniał, więc wyglądało to tak, jakby częstochowianie grali w dziesiątkę. Fabian Piasecki może i jest niezłym napastnikiem ligowym, ale nie ma szybkości, by urwać się obrońcom lub choćby z nimi powalczyć, a jednak w Lidze Mistrzów potrzeba zdecydowanie więcej jakości. Tymczasem Piasecki popełniał sporo błędów technicznych, nawet przy przyjęciu piłki - powiedział Hajto.

W dodatku zdradził również, co sam by zrobił na miejscu Szwargi.

- Rozmawiałem z Maciejem Stolarczykiem i mówiłem mu, że osobiście już w około 30. minucie wpuściłbym na boisko Łukasza Zwolińskiego, bo ten chłopak ma ciąg na bramkę, co zresztą udowodnił strzelając w końcówce wyrównującego gola - wyznał były reprezentant Polski.

Raków nie wywalczył więc upragnionego awansu do fazy grupowej Ligi Mistrzów i czeka go rywalizacja w mniej prestiżowej Lidze Europy.

AŁ, Polsat Sport