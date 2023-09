Na stronie internetowej Europejskiej Konfederacji Piłki Siatkowej (CEV) nie ma wzmianki o bojkocie, na który zdecydowało się łącznie pięć krajów. Jest za to obszerny materiał, że kongres w Brukseli "zakończył się owacją na stojąco dla prezydenta CEV Aleksandara Boricica, który zamknął sesję emocjonalnym przemówieniem podkreślającym imponującą transformację, jaka dokonała się w tej organizacji pod jego kierownictwem od 2015 roku". 75-letni Serb sprawuje władzę drugą kadencję.

- Bardzo się zdziwiliśmy, gdy usłyszeliśmy, że federacje rosyjskie i białoruskie będą brały aktywny udział w kongresie. Nasza federacja wraz z kilkoma innymi od razu wyraziły duże zaniepokojenie, a następnie zrezygnowaliśmy z udziału w kongresie. Federacja europejska tłumaczyła, że to sport, a nie polityka i dopuściła obie te federacje. To była dziwna, antysportowa decyzja - stwierdził Świderski.



Świderski zdradził kulisy kongresu, podczas którego udało się między innymi zmienić uchwalone wcześniej kontrowersyjne zasady na temat tego, kto może kandydować na prezesa CEV.

- Polska ma swojego kandydata na prezesa w przyszłorocznych wyborach do federacji europejskiej. Według nas ten kandydat jest zagrożeniem dla obecnego prezesa i jego kandydata. Według mnie wszystko było robione po to, żeby wyeliminować nas z tego kongresu. Walczyliśmy również o usunięcie zapisu, zgodnie z którym kandydować może tylko osoba mająca minimum czteroletnie doświadczenie w zarządzie federacji. Cieszymy się, że głosowanie ostatecznie udało się wygrać. To wygrana bitwa, a wojna jeszcze trwa - dodał były siatkarz.

- To zaszło za daleko, wbrew regulaminom. Nie zostawimy tego. Wprowadzenie punktów po zatwierdzeniu agendy, zmiany, nieodczytanie naszej prośby i zmienianie jej pod siebie - to jest dla nas za dużo. Dzieją się rzeczy, które nie powinny mieć miejsca - powiedział.

Były reprezentant Polski twierdzi, że tego typu zagrywki mogą mieć polityczne dno.

- To może mieć drugie dno, a propos Rosji i przyszłorocznych igrzysk. Rok temu zostali wyłączeni ze wszystkich rozgrywek, a teraz nagle są na kongresie i mają prawo głosu. Nawet w statucie jest zapisane, że gdy federacja nie bierze udziału w rozgrywkach przez rok, nie bierze udziału w głosowaniu. Rosja i Białoruś zostały dopuszczone do głosu. To gra polityczna federacji europejskiej i granie na przyszłość. Przyszłość, która dla nas jest nieznana i zaczynam się tym niepokoić - ocenił.

Podczas czerwcowego posiedzenia Komitetu Wykonawczego Międzynarodowej Federacji Siatkówki (FIVB) w Dominikanie oficjalnie potwierdzono, że utrzymana została w mocy decyzja o wykluczeniu ze wszystkich rozgrywek reprezentacji Rosji i Białorusi.

BS, Polsat Sport, PAP