IMP na żużlu: Finałowa rywalizacja w Łodzi, Zmarzlik bliski obrony tytułu

Stadion, na którym na co dzień rywalizują żużlowcy pierwszoligowego Orła Łódź dość nieoczekiwanie stał się areną finałowej rywalizacji o tytuł najlepszego żużlowca w kraju. Początkowo miały go wyłonić pod koniec lipca zawody w Krośnie, lecz ze względu na problemy z torem dwukrotnie nie udało się ich rozegrać.

ZOBACZ TAKŻE: Bartosz Zmarzlik czwarty raz mistrzem świata? Sprawdź, co musi się stać

Ostatecznie zdecydowano się nie tylko na zmianę daty finałowej rozgrywki, ale też na przeniesienie jej do Łodzi, gdzie po raz pierwszy w historii krajowa elita będzie walczyć o tytuł IMP.

Najbliżej sukcesu jest Zmarzlik, który zdobywał złote medale w 2021 i 2022 roku, jeszcze jako zawodnik Stali Gorzów Wielkopolski. 28-latek jest aktualnym liderem Grand Prix i przewodzi również stawce walczącej w IMP. W dwóch wcześniejszych turniejach w Rzeszowie i Pile zgromadził 34 punkty i przed ostatnimi zawodami cyklu o siedem wyprzedza Macieja Janowskiego (Betard Sparta Wrocław), a o osiem Patryka Dudka (For Nature Solutions Apator Toruń). Szanse na włącznie się do walki o medale ma jeszcze Jarosław Hampel (Platinum Motor Lublin), ale jego strata do lidera wynosi aż 15 punktów.

Zwycięzca turnieju w Łodzi może zdobyć 19 punktów. Seria zasadnicza składa się z 20 biegów. Każdy z zawodników będzie miał po pięć startów. Do zdobycia są w nich odpowiednio za zajęte miejsca - 3 pkt (1. lokata), 2 pkt (2.), 1 pkt (3.). Bezpośredni awans do finałowego biegu uzyska czołowa dwójka z części głównej turnieju, a kolejne dwa miejsca zajmie dwóch najlepszych zawodników z półfinału.

Początek poniedziałkowych zawodów zaplanowano na godzinę 19.

Lista startowa 3. rundy IMP na żużlu:

Patryk Dudek (For Nature Solutions KS Apator Toruń), Jakub Miśkowiak (Tauron Włókniarz Częstochowa), Wiktor Lampart (For Nature Solutions KS Apator Toruń), Przemysław Pawlicki (Enea Falubaz Zielona Góra), Oskar Fajfer (Ebut.pl Stal Gorzów), Mateusz Świdnicki (Cellfast Wilki Krosno), Janusz Kołodziej (Fogo Unia Leszno), Wiktor Jasiński (Ebut.pl Stl Gorzów), Jarosław Hampel (Platinum Motor Lublin), Bartosz Zmarzlik (Platinum Motor Lublin), Piotr Pawlicki (Betard Sparta Wrocław), Kacper Woryna (Tauron Włókniarz Częstochowa), Dominik Kubera (Platinum Motor Lublin), Krzysztof Buczkowski (Enea Falubaz Zielona Góra), Maciej Janowski (Betard Sparta Wrocław), Szymon Woźniak (Ebut.pl Stal Gorzów), Grzegorz Zengota (Fogo Unia Leszno).

Czołówka klasyfikacji IMP po dwóch rundach:

1. Zmarzlik - 34 pkt, 2. Janowski - 27, 3. Dudek - 25, 4. Hampel - 19, 5. Woźniak - 17, 6. Woryna, Fajfer i Przyjemski - po 14.

fdz, PAP