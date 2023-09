Gwiazda reprezentacji Polski siatkarzy nie ukrywa. "Zawsze chcesz trochę więcej być na boisku"

W poniedziałek polscy siatkarze dostali trochę wolnego. Dopiero we wtorkowy wieczór zagrają bowiem swoje następne spotkanie z reprezentacją Danii. Jak ten dzień spędził Wilfredo Leon?

- Rano rozmowa z rodziną. Powiedziałem, że wszystko jest w porządku, że wczoraj nie grałem, a dzisiaj mamy trening. Potem małe zakupy w sklepie, udało się obejrzeć trochę miasta i potem na lunch - krótko opowiedział siatkarz urodzony na Kubie.

Trener Grbić dużo zmienia i rotuje na przyjęciu. W końcu zabrał na turniej aż pięciu przyjmujących. Jakie podejście do tego tematu ma 30-letni zawodnik?

- Nie jestem z tego powodu zdenerwowany, jestem bardzo zadowolony. Musimy rotować i to jest fajne, nikt nie będzie zmęczony. Z drugiej strony wiadomo, że zawsze chcesz trochę więcej być na boisku, ale teraz każdy wie kiedy ma grać, co ma robić i o to chodzi - zdradził Leon.

Siatkarz występujący na co dzień w lidze włoskiej poświęcił również kilka zdań na temat swojej współpracy z podstawowym rozgrywającym reprezentacji Polski - Marcinem Januszem.

- Według mnie do tej pory wszystko jest okej. Czasami niektóre piłki są trochę za blisko siatki, ale to jest jedna taka sytuacja na dwadzieścia. Nie można więc tego liczyć jako jego błąd. Wykonuje niesamowitą pracę. Nie jest łatwo każdemu zawodnikowi dograć idealną piłkę. Każdy ma swoje ulubione piłki - powiedział Leon.

Mecz Polska - Dania rozpocznie się we wtorek o godzinie 20.00. Transmisja w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.