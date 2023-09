Poznaliśmy pary półfinałowe Memoriału im. Arkadiusza Gołasia

Do XVIII Agrobex Memoriału Arkadiusza Gołasia pozostał zaledwie miesiąc. Przypomnijmy, że w tym roku do Zalasewa przyjadą Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, PGE Giek Skra Bełchatów, Projekt Warszawa i Berlin Recycling Volleys. Dziś poznaliśmy pary półfinałowe tej imprezy.

Kibice w Wielkopolsce przyzwyczaili się już do tego, że raz do roku mają możliwość wzięcia udziału w święcie siatkówki, jakim jest XVIII Agrobex Memoriał Arkadiusza Gołasia. Jest to jedyna okazja w roku żeby w najbliższej okolicy Poznania obejrzeć na żywo najlepszych zawodników na świecie – mistrzów świata, Europy czy medalistów Ligi Narodów. Dziś organizatorzy tego wydarzenia ogłosili pary półfinałowe, które wyglądają imponująco. – Memoriał Arkadiusza Gołasia to największa impreza sportowa w Gminie Swarzędz – mówi jej burmistrz Marian Szkudlarek. – Jesteśmy dumni z tego, że najlepsi siatkarze na świecie co roku kończą przygotowania do nowego sezonu właśnie w Zalasewie. Mam nadzieję, że tradycyjnie powitają ich pełne trybuny – dodaje. Zanim zawodnicy wybiegną na boisko hali w Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie, odbędą się tam warsztaty dla dzieci z powiatu poznańskiego.

Pary półfinałowe

Pierwszy półfinał zaplanowano na piątek 13 października na godzinę 18:00. Zmierzą się w nim trzykrotny zwycięzca Ligi Mistrzów – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle oraz Projekt Warszawa – który zasłynął serią 13 wygranych meczów w rzędu w PlusLidze. – Kibice siatkówki w Polsce do dziś wspominają heroiczny bój, jaki stoczyły ze sobą powyższe zespoły w fazie play-off minionego sezonu – mówi Anna Sumelka, założycielka Fundacji Memoriału Arkadiusza Gołasia. – Nasz turniej rozpocznie się właśnie od rywalizacji tych dwóch wspaniałych zespołów. Warto być wtedy na trybunach – dodaje zapraszająco. Kto będzie górą w tym starciu? Czy Wojtaszek, Nowakowski, Tillie i Lisinac zatrzymają Śliwkę, Kaczmarka, Janusza i Bednorza? Przekonamy się o tym już 13 października.

ZOBACZ TAKŻE: Polscy siatkarze już myślami w fazie pucharowej. "Wtedy zacznie się poważne granie"

W drugim półfinale zmierzą się ze sobą trzynastokrotny mistrz Niemiec – Berlin Recycling Volleys oraz dziewięciokrotny mistrz Polski – PGE Giek Skra Bełchatów. Goście zza Odry po zajęciu czwartego miejsca w ubiegłorocznym Memoriale są żądni rewanżu i celują w finał. Ich rywale wiedzą jednak jak smakuje zwycięstwo w całym turnieju i zrobią wszystko żeby ten sukces powtórzyć. Mecz ten zaplanowano na godzinę 20:30. – Bełchatowianie mają w swoim składzie tak doświadczonych siatkarzy jak Łomacz, Wiśniewski, Poręba, Konarski czy Mika. W drużynie z Berlina grają między innymi Schott, Stalekar, Kessel czy Sotola – mówi Jacek Kubiak, prezes Fundacji Memoriału Arkadiusza Gołasia. – W tym spotkaniu bardzo trudno wskazać faworyta. Zapowiada się spektakularne widowisko, w którym o końcowym triumfie mogą decydować detale – dodaje.

Bilety są już dostępne

Wejściówki na sobotę zostały już wyprzedane. Można jeszcze nabyć bilety na piątkowe półfinały. Są one dostępne w serwisie Biletomat.pl. Do wyboru są karnety dwudniowe lub na pojedyncze dni. – Zapraszam serdecznie na XVIII Agrobex Memoriał Arkadiusza Gołasia – mówi Anna Sumelka, organizatorka turnieju. – Już po parach półfinałowych widać, że czekają nas nieprawdopodobne emocje – dodaje. Na sobotę zostało kilkadziesiąt ostatnich biletów.

KN, Informacja prasowa