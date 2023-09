Robert Lewandowski szczerze o sytuacji z Łukaszem Skorupskim! "To nic osobistego"

Ostatnio Robert Lewandowski udzielił wywiadu, który został opublikowany na koncie Meczyki.pl na platformie YouTube. Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski wypowiedział się na temat afery premiowej. Napastnik Barcelony stwierdził, że Łukasz Skorupski w wywiadzie dla Przeglądu Sportowego skłamał, mówiąc o premiach za występ na mistrzostwach świata.

Przed rozpoczęciem zgrupowania ogłoszono, że w najbliższych meczach piłkarskiej reprezentacji Polski nie wystąpi Skorupski. Głos w sprawie bramkarza zabrał rzecznik prasowy Polskiego Związku Piłki Nożnej - Jakub Kwiatkowski.

- Dostaliśmy telefon z klubu Łukasza. Podkręcił kostkę w ostatnim meczu ligowym i przez to będzie miał przerwę w treningach. Dlatego nie ma go na zgrupowaniu - powiedział.

Na temat swoich słów o Skorupskim wypowiedział się sam Lewandowski.

- Mówiłem to, co uważałem i to, co czułem. Nie zastanawiałem się nad każdym słowem i nie zamierzam zastanawiać się, czy słowa, które wybrałem, są trafne w stu procentach. Wiadomo, że można interpretować słowa na różne sposoby. Jeżeli chodzi o "Skorupa", to nie było nic osobistego. Nie mam urazy, on jest charakternym chłopakiem i wiem, że kiedy się spotkamy, to porozmawiamy. To nie jest osobista sprawa - powiedział napastnik "Dumy Katalonii".

Aferę premiową podsumował także Kamil Grosicki, który był obecny na konferencji prasowej.

- Żaden z czołowych zawodników nigdy nie pójdzie do mediów i nie powie, o czym rozmawiamy w drużynie i jak to wszystko wygląda. Sprawa premii jest ciężka i ciągnie się cały czas. My, jako piłkarze, bardzo na tym ucierpieliśmy. To, co jest w drużynie, nie ma prawa wyjść na światło dzienne. Każdy ma swoje zdanie. My wiemy, jak rozmawialiśmy. Tak, jak powiedział Robert - każdy musi brać odpowiedzialność za tę reprezentację. Nie tylko na boisku, ale też poza nim - stwierdził.

We wrześniu piłkarska reprezentacja Polski rozegra kolejne dwa spotkania w eliminacjach mistrzostw Europy. Podopieczni Fernando Santosa zmierzą się z Wyspami Owczymi i Albanią.

AA, Polsat Sport