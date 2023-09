Polscy siatkarze świetnie rozpoczęli rywalizację na czempionacie Starego Kontynentu. Biało-Czerwoni w swoim pierwszym starciu stanęli naprzeciwko czeskiej drużyny. Polacy bez problemu przechylili szalę zwycięstwa na swoją stron, nie tracąc w tym starciu ani jednego seta.

Kolejny mecz również ułożył się po myśli Grbicia i jego podopiecznych. Tym razem reprezentanci Polski rozprawili się z najtrudniejszym na papierze rywalem w grupie - Holandią (3:1). Natomiast w trzecim meczu Bartosz Kurek i spółka szybko pokonali zespół z Macedonii Północnej (3:0).

We wtorek Polacy zmierzą się z Duńczykami. Siatkarze ze Skandynawii nie mogą zaliczyć swoich występów podczas tegorocznej edycji mistrzostw Europy do udanych. Obecnie plasują się na ostatnim miejscu w grupie C. W czterech spotkaniach byli w stanie wygrać zaledwie cztery sety. Nic zatem dziwnego, że to reprezentanci Polski są faworytami nadchodzącego starcia.

Po tym spotkaniu Biało-Czerwonym pozostanie do rozegrania tylko jeden mecz w fazie grupowej czempionatu Starego Kontynentu. W środę 6 września staną naprzeciwko zespołu z Czarnogóry.

Transmisja meczu Polska - Dania w Polsacie Sport i online na Polsat Box Go. Początek spotkania o godzinie 19:45. Start przedmeczowego studia o godzinie 19:00.

AA, Polsat Sport