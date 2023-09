3:0 zgodnie z planem! Kolejne zdecydowane zwycięstwo polskich siatkarzy w ME

Polscy siatkarze wygrali z Danią 3:0 w swym czwartym meczu w grupie C mistrzostw Europy. To czwarte zwycięstwo drużyny trenera Nikoli Grbicia w turnieju. W środę, na zakończenie pierwszej części turnieju, Polacy zagrają w Skopje z Czarnogórą. Później przeniosą się do Włoch, gdzie rozpoczną rywalizację w fazie play-off.