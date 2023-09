Osaka chce wrócić na kort. Wskazała datę

- Chociaż w przerwie spowodowanej macierzyństwem miałam dość tenisa, to jednak tęskniłam za tym aby znów pojawić się na korcie. Ogień znów we mnie płoni - powiedziała Japonka dziennikarzom w czasie trwającego w Nowym Jorku US Open.

Zapowiedziała, że mając na uwadze start w Australii, planuje zagrać w większej liczbie turniejów niż robiła to wcześniej.

Japonka triumfowala w Australian Open w 2019 oraz 2021 roku, natomiast w US Open ograła wszystkie rywalki w 2018 roku oraz dwa lata później.

W 2019 roku była liderką rankingu WTA przez 25 tygodni, od 28 stycznia do 23 czerwca oraz od 12 sierpnia do 8 września 2019.

25-letnią Osakę uhonorowano tytułem Barbie Shero - kobieta wzór dla dziewcząt.

W sezonie 2022 osiągnęła finał rozgrywek kategorii WTA 1000 w Miami, ulegając w nim 4:6, 0:6 Idze Świątek.

JŻ, PAP