Mistrzowie Polski mają nowego właściciela. Zmieni się też prezes

Zmiana właściciela to pokłosie sytuacji finansowej klubu. Wraz z końcem 2022 roku z finansowania wycofała się firma Van Pur. W kwietniu tego roku sponsorem strategicznym zostało przedsiębiorstwo Barlinek, należące do kieleckiego biznesmena Michała Sołowowa. Ale umowa obowiązywała tylko do końca sezonu i nie została przedłużona. Od tego czasu kieleccy działacze szukali nowego sponsora głównego, ale bezskutecznie.

ZOBACZ TAKŻE: Zagłębie Lubin zaczyna walkę w Lidze Mistrzyń. "Nie musimy, ale bardzo chcemy"

Właścicielem została Świętokrzyska Grupa Przemysłowa Industria, spółka Skarbu Państwa, która ma teraz w swoich rękach 100 proc. akcji klubu. Swoje udziały przekazali jej dotychczasowi właściciele Bertus Servaas (49 proc. akcji) i stowarzyszenie KS Vive Kielce (51 proc).

- Najważniejsza jest przyszłość tego klubu, tak ważnego dla kieleckiej i polskiej piłki ręcznej. Dlatego nowym władzom życzę powodzenia i wielu sukcesów. Jednocześnie chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy razem ze mną budowali coraz mocniejszą pozycję tego klubu na arenie krajowej i międzynarodowej – powiedział Servaas, który przez 21 lat był prezesem 20-krotnych mistrzów Polski.

Szczepan Ruman, prezes Świętokrzyskiej Grupy Przemysłowej Industria, podziękował poprzednim właścicielom za ich wkład w rozwój klubu.

- Podchodzimy do historii tego klubu z wielkim szacunkiem. Przejmując go z rąk poprzednich właścicieli, mamy świadomość wyzwań, jakie przed nami stoją. Chcemy poprowadzić klub do kolejnych sukcesów – podkreślił Ruman.

Odchodzącemu prezesowi podziękował też trener Tałant Dujszebajew.

- Zawsze będzie w moim sercu. To człowiek, który przywiózł mnie do Kielc. Dziękuję mu za wszystko. Ale jak to mówią, "umarł król, niech żyje król". To zaszczyt być tutaj trenerem. Przegraliśmy dwa razy finał Ligi Mistrzów. Teraz chcemy wygrać te rozgrywki trzy razy z rzędu. Cel, jaki sobie stawiamy, musi być najwyższy – mówił szkoleniowiec.

Prezesem w miejsce Servaasa została Magdalena Szczukiewicz, dotychczasowa dyrektor zarządzająca Industrii, była piłkarka ręczna, m.in. kieleckich Łysogór. Wiceprezesem został Paweł Papaj, dotychczasowy dyrektor ds. marketingu w klubie.

- Nie ma się co oszukiwać, to dla mnie ogromne wyzwanie. Zwłaszcza, że mam zastąpić tak wyjątkową postać, jak Bertus Servaas. Za wszystko, co zrobił dla tego klubu, zasługuje na ogromny szacunek. Pierwszym zadaniem, jakie nas teraz czeka, będzie znalezienie drugiego sponsora tytularnego. Myślę, że to kwestia kilku tygodni. Zabezpieczenie finansów klubu to najważniejsza sprawa – zaznaczyła Szczukiewicz.

Spółką zarządzającą klubem będzie KS Iskra Kielce. To powrót do pierwszej, historycznej nazwy drużyny ze stolicy regionu świętokrzyskiego.

Nowa szefowa kieleckich piłkarzy ręcznych poinformowała też, że za szkolenie grup młodzieżowych nadal będzie odpowiadać stowarzyszenie KS Vive Kielce.

W polskiej ekstraklasie i rozgrywkach międzynarodowych drużyna do czasu znalezienia drugiego sponsora tytularnego będzie występować pod nazwą Industria Kielce.

Obecna na piątkowej konferencji prasowej wiceminister sportu i turystyki Anna Krupka podkreśliła, że to historyczny moment dla kieleckiej i polskiej piłki ręcznej.

- Jedna z najlepszych drużyn świata zyskała stabilnego sponsora. Co ważne, wraca do legendarnej, historycznej nazwy Iskra. To symboliczna nazwa, którą pamięta pokolenie naszych rodziców. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają kielecką piłkę ręczną. Jestem przekonana, że nowy właściciel poprowadzi klub do kolejnych sukcesów – powiedziała Krupka.

Kielecki klub jest 20-krotnym mistrzem Polski i 17-krotnym zdobywcą Pucharu Polski. Sześć razy grał w Final Four Ligi Mistrzów, w 2016 roku wygrał te rozgrywki, dwa lata temu i w ubiegłym roku przegrał w finale, a w 2013 i 2015 roku uplasował się na trzeciej pozycji.

JŻ, PAP