Ostra reakcja Hajty na słowa Krychowiaka! "Pycha i arogancja"

Krychowiak na pytanie "Czy trudno jest wejść do zespołu w tak trudnym momencie, po porażkach" odpowiedział "Nie, wprost przeciwnie. Moja żona zadała mi to pytanie. Ktoś tu się nie zna na piłce. To tylko świadczy o poziomie pytania". Następnie kontynuował już na poważnie.

- Nie mam wrażenia - jako kibic reprezentacji po dwóch ostatnich zgrupowaniach, a teraz jako zawodnik, że jest jakaś zła atmosfera, że panuje jakaś dodatkowa presja. Oczywiście, jeżeli się przegrywa z Mołdawią, to jest to bardzo zły wynik i trzeba pokazać inną twarz. To jest oczywiste. Poprzez ten pryzmat można było odczuć na początku spotkania dodatkową presję. Ale wyszliśmy na boisko, zrobiliśmy robotę, zdobyliśmy trzy punkty i to jest najważniejsze - przyznał doświadczony pomocnik.

ZOBACZ TAKŻE: Tomasz Hajto bardzo mocno o Fernando Santosie. Przypomniał Paulo Sousę

Zachowanie Krychowiaka w wywiadzie nie spodobało się Tomaszowi Hajcie, który skrytykował byłego zawodnika Sevilli.

- Moim zdaniem to pycha i arogancja. Czy to jest moment, żeby żartować? Była kiedyś taka konferencja prasowa, gdzie się założyli, kto wplecie w swoje zdanie jakiś wyraz. I mieli "bekę" ze wszystkich dziennikarzy w Polsce. Dzisiaj wrzuca sobie dowcip o swojej żonie. Wydaje mi się, że to nie moment i nie czas na to. Zwłaszcza przy tym, jak prezentuje się sportowo. To jest slow motion, ale to jeszcze przyciskane na laptopie do kompletnego spowolnienia. Radzę mu, żeby sobie obejrzał to spotkanie, jak się wywraca na murawie. I szczęście, że nie dostał drugiej żółtej kartki, bo jak chciał dośrodkować, to kopnął sobie w rękę. Niech przyłoży się do tych spotkań. Przy jego poziomie, jaki prezentuje, to jego pycha i arogancja zgubi jego, a przy okazji reprezentację i awans do mistrzostw Europy - powiedział były reprezentant Polski.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Cała dyskusja w załączonym materiale wideo.