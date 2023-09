Krychowiak opowiedział o atmosferze w kadrze

Krychowiak otrzymał powołanie po dłuższej przerwie od reprezentacji Polski i od razu zameldował się w pierwszym składzie.



- Nie odczuwałem dodatkowej presji. Nie mam wrażenia, że w tej kadrze jest zła atmosfera. Jeżeli się nie wygrywa czy też przegrywa z Mołdawią to jest to bardzo zły wynik i trzeba pokazać inną twarz, bo to oczywiste, ale wyszliśmy na boisko i zrobiliśmy swoje - powiedział.

Sam zawodnik był szczęśliwy z faktu, że mógł pomóc drużynie.



- Jestem zadowolony, że tu jestem. Za każdym razem się tu stawię, jeżeli otrzymam powołania. Jeżeli nie, to zrobię wszystko, by na nie zapracować - dodał.

Fernando Santos w rozmowie z Polsatem Sport przyznał, że Krychowiak - podobnie jak cała drużyna - mógł pokazać więcej w pierwszej połowie. Jak do tych słów odniósł się sam pomocnik?

- Gdybyśmy strzelili gola w pierwszej połowie, to inaczej by to wyglądało. Moglibyśmy się pokusić o wyższy wynik. W dzisiejszym futbolu każdy potrafi biegać i walczyć. A gdy dodasz do tego aspekt taktyczny, to powstaje taki zespół jak Wyspy Owcze. To był solidny mecz, choć w ofensywie mogliśmy zrobić więcej. Wygraliśmy zasłużenie - zakończył.

Po czterech meczach Polacy mają na swoim koncie sześć punktów w grupie E. W kolejnym starciu eliminacyjnym Biało-Czerwoni zmierzą się z Albanią. Spotkanie w Tiranie zostanie rozegrane w niedzielę.

jb, Polsat Sport