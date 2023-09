Fajerwerków nie było. Wygrana Polski z Wyspami Owczymi po golach Lewandowskiego

- Wierzę, że ten wstrząs, że ta porażka z Mołdawią ukształtuje nasz charakter i będzie momentem przełomowym. Wierzę w chłopaków, w tę reprezentację. Jesteśmy w ciężkim położeniu, ale wszystko przed nami. Wiemy, o co gramy i na czym trzeba się skupić - podkreślił Lewandowski przed spotkaniem z Wyspami Owczymi, nawiązując do niespodziewanej porażki z Mołdawią we wcześniejszym meczu eliminacyjnym.



ZOBACZ TAKŻE: Tomasz Hajto nie gryzł się w język ws. Roberta Lewandowskiego! "Za moich czasów mogłoby być agresywnie"

Czwartkowe starcie nie rozpoczęło się jednak od "wstrząsu". Podopieczni Fernando Santosa w pierwszej połowie nie stworzyli sobie dogodnych sytuacji do zdobycia bramek i nie zdołali otworzyć wyniku.

Druga połowa mogła zacząć się w idealny sposób dla Polaków. W 51. minucie piłka po uderzeniu Lewandowskiego trafiła jednak tylko w poprzeczkę bramki strzeżonej przez golkipera ekipy gości. Kilkanaście minut później napastnik Barcelony znalazł się w doskonałej sytuacji, ale wdał się w kolejne dryblingi i ostatecznie nie oddał nawet strzału.

Co nie udało się wcześniej, wyszło w 73. minucie. Wówczas Lewandowski zamienił rzut karny na gola. Jedenastka dla Biało-Czerwonych została podyktowana po zagraniu ręką piłkarza z Wysp Owczych w polu karnym.

Uffff...😮‍💨



Polska - Wyspy Owcze 1⃣:0⃣



73. minuta - Robert Lewandowski ⚽️ pic.twitter.com/5fK1jtw0rw — Polsat Sport (@polsatsport) September 7, 2023

W 83. minucie Lewandowski strzelił swojego drugiego gola, pokonując Mattiasa Lamhauge'a dokładnym uderzeniem z pola karnego. Jak się okazało, drugie trafienie kapitana polskiej kadry ustaliło wynik.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Po czterech meczach Polacy mają na swoim koncie sześć punktów w grupie E. W kolejnym starciu eliminacyjnym Biało-Czerwoni zmierzą się z Albanią. Spotkanie w Tiranie zostanie rozegrane w niedzielę.

Polska - Wyspy Owcze 2:0 (0:0)

Bramki: Lewandowski 73 (rzut karny), 83

Polska: Wojciech Szczęsny - Tomasz Kędziora, Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Bartosz Bereszyński (59. Sebastian Szymański) - Michał Skóraś (46. Paweł Wszołek), Grzegorz Krychowiak (80. Damian Szymański), Piotr Zieliński, Jakub Kamiński (87. Kamil Grosicki) - Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik (59. Karol Świderski)

Wyspy Owcze: Mattias Lamhauge - Gilli Rolantsson (74. Joannes Danielsen), Hoerdur Askham, Odmar Faeroe, Sonni Nattestad, Viljormur Davidsen - Soelvi Vatnhamar, Rene Joensen (74. Jakup Andreasen), Gunnar Vatnhamar (88. Stefan Radosavlevic), Joannes Bjartalid (61. Brandur Hendriksson) - Joan Edmundsson (62. Klaemint Olsen)

Żółte kartki: Krychowiak, Wszołek - Nattestad

BS, Polsat Sport