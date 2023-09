Santos mówi o gwizdach kibiców. Tak trybuny reagowały w trakcie meczu z Wyspami Owczymi

Polska wygrała 2:0, jednak długo nie była w stanie otworzyć wyniku w starciu z outsiderami. Momentami na trybunach pojawiły się nawet gwizdy kibiców.

- Pierwsza połowa nie do końca mogła się podobać. Niecierpliwość i rzucanie długich piłek nie było dobre, powinniśmy byli grać po ziemi. Brakowało tempa i dynamiki, przyspieszenia, więc pojawiły się gwizdy publiczności. Szanuję kibiców, mogą wyrażać swoje zdanie. Po przerwie wyglądało to lepiej. W przerwie zaapelowałem o więcej spokoju, co przyniosło efekt. Zyskiwaliśmy przewagę, mogliśmy strzelić więcej goli - przyznał w rozmowie z Szymonem Rojkiem.

W spotkaniu z Wyspami Owczymi w pierwszym składzie wyszedł Grzegorz Krychowiak, dla którego był to powrót do reprezentacji Polski po kilkumiesięcznej przerwie.

- Jestem zadowolony i niezadowolony z Krychowiaka tak, jak z całej drużyny. Doceniam jego wkład i to, jakim był wsparciem dla kadry - dodał.

W niedzielę Polska zmierzy się z Albanią w wyjazdowym starciu.

- Mówiłem o pięciu finałach. Jeden już udało się wygrać, zostały cztery. Jedziemy do Albanii zrobić swoje, czyli wygrać - zakończył.

BS, Polsat Sport