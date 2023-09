W premierowej odsłonie Polacy szybko uzyskali solidną zaliczkę (4:1, 10:5). Belgowie rozpoczęli wyraźnie stremowani, a polscy siatkarze spokojnie powiększali dystans – grali skutecznie w ataku, dokładali punkty blokiem, w efekcie już w środkowej części seta kontrolowali sytuację. Błąd Belgów ustalił wynik tej części meczu na 25:16.

Druga partia to mocne otwarcie reprezentacji Polski (5:0). Rywale nie rezygnowali, zerwali się do walki i zmniejszyli różnicę do dwóch oczek (6:4, 12:10). Później jednak poszła seria Polaków, a Jakub Kochanowski popisał się asem (18:12). To był kluczowy fragment seta, a w końcówce polscy siatkarze spokojnie zmierzali po wygraną, która stała się faktem po przestrzelonej zagrywce rywali (25:17).

Polscy siatkarze udanie rozpoczęli również kolejnego seta (5:1). Tym razem jednak impet biało-czerwonych szybko opadł. Belgowie walczyli o pozostanie w grze, ryzykowali i odrobili straty (9:9), a później uzyskali przewagę (10:11). Przy stanie 12:13 trener Nikola Grbić po raz pierwszy w tym meczu poprosił o czas, ale Polacy nie byli w stanie odzyskać inicjatywy. Belgijscy siatkarze odskoczyli na dwa oczka (17:19) i utrzymali przewagę w końcówce. Mathijs Desmet zamknął seta skutecznym atakiem (23:25).

Podrażnieni Polacy szybko uzyskali przewagę w kolejnej partii (7:2), ale później utknęli w jednym ustawieniu przy zagrywkach Sama Deroo (10:10). Obie drużyny toczyły wyrównaną walkę, ale w pewnym momencie minimalną przewagę uzyskali Polacy. Przy aplauzie publiczności na boisku pojawił się Wilfredo Leon i zaserwował asa (19:16), ale przeciwnicy wygrali kolejne akcje przy zagrywkach Deroo (19:20). W końcówce Polacy w kilku akcjach zatrzymali rywali blokiem, a ostatni punkt dała im zepsuta zagrywka Belgów (25:22).

Najwięcej punktów: Łukasz Kaczmarek (16), Aleksander Śliwka (16), Norbert Huber (12), Jakub Kochanowski (10) – Polska; Mathijs Desmet (16), Ferre Reggers (16) – Belgia. Kolejny mecz z dominacją polskich siatkarzy w bloku (18–6).



Polska – Belgia 3:1 (25:16, 25:17, 23:25, 25:22)

Polska: Łukasz Kaczmarek, Aleksander Śliwka, Tomasz Fornal, Jakub Kochanowski, Norbert Huber, Marcin Janusz – Paweł Zatorski (libero) oraz Bartosz Kurek, Grzegorz Łomacz, Kamil Semeniuk, Karol Kłos, Wilfredo Leon. Trener: Nikola Grbić.

Belgia: Wout D'Heer, Stijn D'Hulst, Sam Deroo, Elias Thys, Ferre Reggers, Mathijs Desmet – Martin Perin (libero) oraz Seppe Van Hoyweghen, Jelle Ribbens (libero), Jolan Cox, Robbe Van de Velde, Matthijs Verhanneman. Trener: Emanuele Zanini.

RM, Polsat Sport