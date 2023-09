El. MŚ 2026: Boliwia - Argentyna. Relacja i wynik na żywo

Przerwa reprezentacyjna trwa w najlepsze, a wraz z nią do gry powrócili między innymi mistrzowie świata. Argentyńczycy dobrze rozpoczęli eliminacje do kolejnej edycji globalnego czempionatu pokonując w pierwszej kolejce Ekwador - 1:0. Jedyną bramkę w tym spotkaniu zdobył Lionel Messi, który mimo upływu lat wciąż stanowi o sile argentyńskiej kadry.

Tym razem Messi i spółka zmierzą się z Boliwią, która w piłkarskim świecie znaczy o wiele mniej niż Ekwador, który dodatkowo poza porażką z mistrzami świata musi mierzyć się z ujemnymi punktami w rankingu eliminacyjnym. Boliwijczycy w pierwszym spotkaniu trwających eliminacji aż pięciokrotnie wyjmowali piłkę z siatki przyjmując na siebie twarde zderzenie z brazylijską ofensywą.

Jedynym plusem tego spotkania jest honorowy gol Victora Abrego z 78. minuty i to również na piłkarza - egzotycznego z punktu widzenia europejskiego kibica klubu - Universitario de Vinto kraj Ameryki Południowej liczy teraz najmocniej. Czy to Messi, czy może Abrego zostaną gwiazdą tego wieczoru? Najlepiej odpowiedzieć sobie na to pytanie śledząc spotkanie na żywo.



Relacja i wynik na żywo meczu Boliwia - Argentyna od godz. 22:00 na Polsatsport.pl.

PI, Polsat Sport