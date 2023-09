Santos już po spotkaniu z Kuleszą! Kuriozalne doniesienia

Selekcjoner reprezentacji Polski Fernando Santos we wtorkowe przedpołudnie spotkał się z prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezarym Kuleszą, aby omówić bieżącą sytuację reprezentacji, której awans na Euro 2024 po porażce w Albanii 0:2 wisi na włosku. Spodziewano się wiążących i konkretnych decyzji. Tymczasem obie strony ustaliły, że... spotkają się jeszcze raz.

Media w całym kraju były przekonane, że spotkanie Santosa z Kuleszą zaledwie dwa dni po kolejnej wstydliwej postawie Biało-Czerwonych na boisku, przyniesie konkretne decyzje. Spodziewano się nawet zwolnienia Portugalczyka. Do takiego czegoś nie doszło, a obie strony postanowiły nie komentować sprawy.

Wiadomo jednak, że Santos spotka się z Kuleszą jeszcze raz w tym tygodniu - poinformował o tym rzecznik PZPN, Jakub Kwiatkowski, który przekazał mediom, że żadne przełomowe decyzje podczas wtorkowego spotkania nie zapadły.

- Na razie nie zapadły żadne decyzje ws. Fernando Santosa, jeszcze w tym tygodniu odbędzie się kolejne spotkanie Cezarego Kuleszy z selekcjonerem - zaznaczył rzecznik. Spotkanie trwało około dwóch godzin i odbyło się w siedzibie związku.

ZOBACZ TAKŻE: Tomasz Hajto ostro o Robercie Lewandowskim! "Upokarzające. Wiem, dlaczego młodzi nie chodzą do niego z pytaniami"

Przypomnijmy, że reprezentacja Polski po pięciu meczach w ramach eliminacji Euro 2024 posiada na swoim koncie tylko sześć punktów. Biało-Czerwoni przegrali wszystkie dotychczasowe starcia na wyjeździe - z Czechami 1:3, Mołdawią 2:3 oraz ostatnio z Albanią 0:2. Do tego w kiepskim stylu pokonali na PGE Narodowym w Warszawie Albańczyków 1:0 oraz Wyspy Owcze 2:0.

W tabeli ekipa Santosa zajmuje dopiero przedostatnie miejsce przed Wyspami Owczymi. Do prowadzącej Albanii traci już cztery punkty, a do Czechów i Mołdawii - dwa. Polakom do zakończenia eliminacji zostały już tylko trzy mecze - domowe z Mołdawią i Czechami oraz wyjazdowe z Wyspami Owczymi. Awans na Euro 2024 wywalczą dwie najlepsze drużyny w grupie.