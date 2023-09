- Drużyna, która chce coś osiągnąć w turnieju, musi mieć w jego trakcie kłopoty – stwierdził Aleksander Śliwka po wygranej polskich siatkarzy w 1/8 finału mistrzostw Europy. Biało-czerwoni pokonali Belgów 3:1, jednak był to dla nich najtrudniejszy mecz w rozgrywkach do tej pory. W ćwierćfinale Polacy zagrają z Serbią. Relacja i wynik na żywo meczu Polska - Serbia na Polsatsport.pl.

Podopieczni trenera Nikoli Grbicia na własne życzenie stracili kontrolę nad niedzielnym spotkaniem, bowiem w trzeciej partii znacząco obniżyli swój poziom i popełniali wiele błędów. Przyjmujący polskiej reprezentacji zwrócił jednak uwagę, że należy docenić klasę rywala.

ZOBACZ TAKŻE: Niespodziewane kłopoty polskich siatkarzy! Nerwowy mecz w 1/8 finału mistrzostw Europy

- To nigdy nie jest tak, że tylko sami sobie uprzykrzyliśmy życie, bo dwie drużyny grają w siatkówkę, a Belgowie to naprawdę dobry zespół. W trzecim i czwartym secie pokazali bardzo dobrą grę – podkreślił Śliwka.

- Od trzeciego seta nie zagrywaliśmy już tak mocno i skutecznie, liczby Belgów poszły bardzo mocno do góry. Wtedy mecz się wyrównał, pojawiło się trochę nerwów z naszej strony, trochę błędów – dodał.

Według zawodnika Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle polski zespół potrzebował tak trudnego spotkania po łatwej fazie grupowej, by przygotować się na najważniejsze mecze.

- Drużyna, która chce coś osiągnąć w turnieju, potrzebuje mieć w jego trakcie kłopoty i z nich wyjść. My w tym spotkaniu mieliśmy problemy i sobie z nimi poradziliśmy, także "przeciwciała" na trudne sytuacje, o których często mówi trener, wytworzą się i będziemy świadomi tego, że trzeba wywierać presję na przeciwnika przez cały mecz – podkreślił przyjmujący.

- Wszystko dzieje się po coś. Może to, że faza grupowa była pod naszą kontrolą i bez większych kłopotów, to potrzebowaliśmy takich małych perturbacji, żeby wiedzieć, jak zareagować na taką sytuację w meczu z Serbią, czy na dalszym etapie – powiedział.

Serbowie będą rywalami biało-czerwonych w ćwierćfinale. W 1/8 finału w trzech setach pokonali Czechów.

- Serbowie to bardzo charakterni ludzie, więc myślę, że wyjdą na boisko i będą walczyć do ostatniej kropli krwi, ani na chwilę nam nie odpuszczą. To będzie naprawdę trudny, ciekawy mecz i wielka bitwa. Nauczeni doświadczeniem spotkania z Belgią postaramy się od początku do końca grać agresywnie – zapowiedział Śliwka.

Podopieczni trenera Grbica zmierzą się z Serbami we włoskim Bari.

Relacja i wynik na żywo meczu Polska - Serbia na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18.00.

