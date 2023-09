Problem reprezentantki Polski! Została zawieszona za naruszenie przepisów antydopingowych!

Jak informuje Polska Agencja Antydopingowa, przedstawicielka łyżwiarstwa szybkiego na torze krótkim została tymczasowo zawieszona do wyjaśnienia sprawy o naruszenie przepisów antydopingowych. Dotyczy to trzech błędów w zakresie podawania danych pobytowych i/lub jej nieobecności w okienku kontrolnym w ciągu 12 miesięcy. Nie podano nazwiska zawodniczki, ale nieoficjalnie ustalono, że chodzi o Natalię Maliszewską.

Polska Agencja Antydopingowa opublikowała w swoich mediach społecznościowych komunikat dotyczący tymczasowego zawieszenia jednej z łyżwiarek szybkich, która trzykrotnie nie przebywała w miejscu zgłoszonym przez nią w systemie ADAMS (członkowie tej grupy mają obowiązek dostarczania co cztery miesiące aktualnych informacji dotyczących swojego miejsca pobytu).

Jak informuje POLADA, zawodniczka za trzecim razem spóźniła się na kontrolę, do której doszło po upływie podanego terminu. Uznano to za naruszenie przepisów. Sprawą zajął się Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu w Lozannie, który uznał, że łyżwiarkę należy tymczasowo zawiesić. Grozi jej dyskwalifikacja do dwóch lat.

Jak ustalił Przegląd Sportowy Onet, wspomnianą zawodniczką jest Maliszewska - pięciokrotna medalistka mistrzostw Europy oraz wicemistrzyni świata z 2018 roku.

KN, Polsat Sport