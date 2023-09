Polska i Słowenia zmierzą się w półfinałowym starciu mistrzostw Europy siatkarzy. Która z czołowych reprezentacji awansuje do wielkiego finału? Transmisja TV i stream online meczu Polska - Słowenia od godz. 18:00 w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Przed nami kolejne wielkie emocje z udziałem polskich siatkarzy! Po ponad dwóch tygodniach rywalizacji europejski czempionat wkracza w decydującą fazę. Mecze w bułgarskiej Warnie oraz włoskim Bari wyłoniły czwórkę półfinalistów, którzy od czwartku do soboty walczyć będą w Rzymie o medale.

Plusem przenosin Polaków do Rzymu będzie nie tylko niewątpliwie możliwość walki w strefie medalowej, ale także zmiana hali. Obiekt w Bari pozostawiał wiele do życzenia, co podkreślali sami zawodnicy.



- Warunki są takie sobie. Jest dość duszno, jeśli hala jest wypełniona po brzegi, to jest jeszcze gorzej, ale wszyscy mają takie same warunki. Trzeba się do tego przyzwyczaić i w jakimś stopniu jak najczęściej wycierać dłonie – stwierdził krótko przyjmujący reprezentacji Polski Tomasz Fornal. Tym razem ma być znacznie lepiej.



Na czwartek 14 września zaplanowano półfinały, a na sobotę 16 września – mecze o medale. W półfinałach zagrają Polska, Słowenia, Włochy oraz Francja.



Mistrzostwa Europy siatkarzy 2023 są rozgrywane w dniach 28 sierpnia – 16 września w czterech krajach (Włochy, Bułgaria, Macedonia Północna, Izrael). W turnieju wystartowały 24 reprezentacje, które podzielono na cztery grupy. Awans do fazy play-off uzyskały po cztery najlepsze zespoły z każdej z grup.



PI, PAP