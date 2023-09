Kandydat na selekcjonera uchylił rąbka tajemnicy! "Nikt do mnie nie dzwoni"

Fernando Santos niedawno zakończył swoją współpracę z Polskim Związkiem Piłki Nożnej. Po nieudanych meczach eliminacji mistrzostw Europy Cezary Kulesza postanowił zwolnić portugalskiego szkoleniowca. Teraz polska federacja musi znaleźć trenera, który przejmie stery w ekipie Biało-Czerwonych.

ZOBACZ TAKŻE: A może jednak nie Polak? Wolta na ostatniej prostej nie jest niemożliwa

W mediach pojawiło się już wielu kandydatów, którzy mogą zostać selekcjonerami. Wśród nich znaleźli się tacy szkoleniowcy jak: Michał Probierz, Marek Papszun czy Vladimir Petkovic. Niektórzy uważają, że ekipę Biało-Czerwonych już niedługo może przejąć obecny trener Legii Warszawa - Kosta Runjaić.

Niemiec postanowił odnieść się do tych plotek. Zabrał głos w tej sprawie podczas konferencji prasowej przed sobotnim starciem z Piastem Gliwice w PKO BP Ekstraklasie.

- Drużyna wie, co ma robić i nie przejmuje się doniesieniami medialnymi. W ostatnim czasie mało obcuję z mediami. Ta informacja dotarła do mnie dzisiaj. Jak wszyscy w Polsce – jestem rozczarowany dotychczasowymi dokonaniami kadry Biało-Czerwonych. Coś na pewno musi się zadziać, zmienić. Takie spekulacje są męczące dla osób w to zaangażowanych. Nie chcę się na ten temat wypowiadać. Niech osoby odpowiedzialne za wybór trenera w spokoju pracują nad zatrudnieniem nowego szkoleniowca. Mogę powiedzieć jedynie, że w tej sprawie nikt się ze mną nie kontaktował i nikt do mnie nie dzwoni - powiedział Runjaić.

Nazwisko nowego selekcjonera prawdopodobnie poznamy nowego trenera polskiej kadry. Sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski wspomniał, że realnym i rozsądnym terminem ogłoszenia następcy Santosa jest 20 września.

Kto za Fernando Santosa? Znane twarze wśród kandydatów Zobacz galerię

AA, Polsat Sport