Koniec ME dla gwiazdy reprezentacji! Zastąpi go 37-letnia legenda

Przypomnijmy - Ropret nabawił się kontuzji w trzecim secie meczu z Polską. Rozgrywający niefortunnie upadł po próbie zablokowania polskich siatkarzy i nie był w stanie kontynuować gry. W jego miejsce na parkiecie pojawił się Uros Planinsić.

Uraz rozgrywającego okazał się na tyle poważny, że wyeliminował go z udziału w spotkaniu o trzecie miejsce ME. Kadrę Słowenii na spotkanie o brązowy medal uzupełni Vincić, świętujący 15 września 37. urodziny. Doświadczony siatkarz przez lata grał w PlusLidze, broniąc barw między innymi Skry Bełchatów czy Czarnych Radom. Na swoim koncie ma między innymi trzy srebrne medale ME.

💙💚 Zaradi poškodbe gležnja je Gregor Ropret, žal, že končal nastope na letošnjem #EuroVolleyM. V Rim namesto njega pred sobotno tekmo za bron prihaja Dejan Vinčić.💚💙



W sobotę Słowenia zmierzy się w meczu o trzecie miejsce z Francją. Następnie o złoto powalczą siatkarze z Polski i Włoch. Transmisje w Polsacie Sport.

