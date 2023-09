KSW 86: Wyniki na żywo

Czas na KSW 86 we Wrocławiu. W walce wieczoru Jakub Wikłacz (14-3-1, 9 Sub) będzie bronił tytułu mistrza wagi koguciej. Jego przeciwnikiem będzie Sebastian Przybysz (12-3, 5 KO, 4 Sub). Warto wspomnieć, że będzie to czwarte starcie między tymi zawodnikami. Wyniki na żywo gali KSW 86 na Polsatsport.pl.

Pierwszą walkę wygrał Wikłacz. W rewanżu lepszy był Przybysz. Wydawało się, że losy rywalizacji obu panów zostaną przesądzone w trzecim pojedynku. Na KSW 77 górą był Wikłacz i to na jego biodrach zawisł pas mistrzowski w kategorii koguciej.

Drogi obu zawodników jednak znowu się skrzyżowały. Tym razem do ich starcia dojdzie na KSW 86 we Wrocławiu. Wiele wskazuje na to, że będzie to ich ostatnia potyczka. Kto wyjdzie z niej zwycięsko?

Ponadto na gali we Wrocławiu zobaczymy Michała Michalskiego (10-5, 6 KO, 1 Sub). Bohater lokalnej publiczności skrzyżuje rękawice z niepokonanym Dominikiem Humburgerem (7-0, 6 KO). Ciekawie zapowiada się również walka w wadze piórkowej pomiędzy Lomem-Alim Eskievem (20-7 1NC, 9 KO, 3 Sub) a Dawidem Śmiełowskim (10-0, 8 KO, 2 Sub). Łącznie w karie walk znalazło się dziewięć pojedynków.

Wyniki walk gali KSW 86 na Polsatsport.pl. Początek o 19:00.

Wyniki walk gali KSW 86:

61,2 kg/135 lb: Jakub Wikłacz (14-3-1, 9 Sub) - Sebastian Przybysz (12-3, 5 KO, 4 Sub) - walka o mistrzostwo kategorii koguciej

83,9 kg/185 lb: Michał Michalski (10-5, 6 KO, 1 Sub) - Dominik Humburger (7-0, 6 KO)

65,8 kg/145 lb: Lom-Ali Eskiev (20-7 1NC, 9 KO, 3 Sub) - Dawid Śmiełowski (10-0, 8 KO, 2 Sub)

77,1 kg/170 lb: Artur Szczepaniak (9-2, 5 KO, 2 Sub) - Henry Fadipe (14-10-1, 9 KO, 3 Sub)

77,1 kg/170 lb: Kacper Koziorzębski (9-5, 4 KO) - Wiktor Zalewski (5-0, 4 KO)

93 kg/205 lb: Damian Piwowarczyk (6-2, 2 KO, 3 Sub) - Łukasz Sudolski (10-2, 6 KO, 1 Sub)

120,2 kg/265 lb: Filip Stawowy (10-3, 8 KO, 1 Sub) - Viktor Pesta (18-8, 8 KO, 6 Sub)

61,2 kg/135 lb: Mariusz Joniak (11-4, 1 KO, 8 Sub) - Miljan Zdravković (6-0, 3 KO)

77,1 kg/170 lb: Oskar Szczepaniak (4-1, 1 KO) - Adrian Gralak (5-1 1NC, 2 KO, 1 Sub

