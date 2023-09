Leon po wygranej z Włochami. "Tylko on wie, jak ciężko na to pracuję"

- To jest ten moment, kiedy dziękuję Bogu. Tylko on wie, jak ciężko na to pracuję - przyznał Wilfredo Leon, siatkarz reprezentacji Polski po wygranej z Włochami (3:0) w finale mistrzostw Europy.

Leon przeciwko włoskiej kadrze rozegrał kapitalne spotkanie, regularnie ryzykując w polu zagrywki.

- O to chodziło trenerowi. Musieliśmy wejść w 100% skoncentrowani na każdym elemencie. Wiedzieliśmy, że Włosi mogą złapać rytm. To robiliśmy, koncentrowaliśmy się na każdej akcji - powiedział.

Przyjmujący po finale podziękował Bogu.

- To jest ten moment, kiedy dziękuję Bogu. Tylko on wie, jak ciężko na to pracuję. Dzięki Bogu mamy złoty medal i wracamy do Polski jako mistrzowie. Przed nami kolejne turnieje, ale trzeba też trochę poświętować - przyznał.

