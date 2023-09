Rozbili Włochów w Rzymie! Polscy siatkarze mistrzami Europy

Lepszego początku meczu nie można było sobie wymarzyć. Dwa skuteczne ataki Wilfredo Leona, dwa asy Norberta Hubera i było 4:0 dla Polski! Później Polacy nadal dobrze prezentowali się w polu serwisowym – asy Jakuba Kochanowskiego (8:4) i znów Hubera (12:7) pozwoliły utrzymać przewagę. W dalszej części seta inicjatywa należała do biało-czerwonych. Dopiero w końcówce Włosi ożywili się, gdy w polu serwisowym błysnął Riccardo Sbertoli (22:16). W pewnym momencie różnica zmalała do trzech oczek (23:20), ale Polacy dowieźli przewagę do końca. W ostatniej akcji skutecznie zaatakował Łukasz Kaczmarek (25:20).

Drugą odsłonę otworzył asem Aleksander Śliwka, kolejnego dołożył Leon (6:4). Zagrywka znów zaczęła odgrywać ważną rolę, bo asem odpowiedział Yuri Romano (6:7). Polacy odskoczyli na trzy oczka (13:10), ale serią czterech akcji odpowiedzieli siatkarze z Italii (13:14). Później poszła seria przy zagrywkach Leona. Polska wygrała sześć akcji z rzędu i prowadziła 20:15. To był kluczowy fragment seta, bo rywale nie byli już w stanie odrobić strat. Zepsuta zagrywka rywali przypieczętowała wygraną 25:21.

Set numer trzy to udane otwarcie siatkarzy Italii (6:9), ale Polacy szybko odrobili straty (10:10). Rozpoczęła się wyrównana walka obu ekip, a wynik oscylował wokół remisu (12:12, 18:18). W końcówce Leon posłał asa z prędkością 130 km/h i było 21:19. Daniele Lavia skończył dwie akcje i Włosi odrobili straty (21:21). Polacy znów odskoczyli (23:21), a serwis rywali w siatkę dał im piłkę meczową (24:22). Siatkarze Italii obronili się w nerwowej wymianie, ale kolejną akcję wygrali Polacy. Aleksander Śliwka przypieczętował wygraną w secie (25:23), meczu i w mistrzostwach Europy.

Najwięcej punktów: Wilfredo Leon (13), Norbert Huber (12), Łukasz Kaczmarek (10) – Polska; Daniele Lavia (13), Alessandro Michieletto (10) – Włochy. Zagrywka mocną bronią Polaków i kluczem do zwycięstwa w tym starciu (11–3, 5 punktów Hubera); tym razem bez dwucyfrówki w bloku (4–6).

Reprezentacja Polski siatkarzy po raz drugi wywalczyła złoty medal mistrzostw Europy. Wcześniej Polacy na najwyższym stopniu podium tej imprezy stanęli w 2009 roku podczas turnieju w Turcji. Finałowe zwycięstwo 3:0 nad Włochami w Rzymie było udanym rewanżem za porażkę 1:3 w katowickim Spodku w meczu o złoto mistrzostw świata 2022.

Polska – Włochy 3:0 (25:20, 25:21, 25:23)

Polska: Łukasz Kaczmarek, Aleksander Śliwka, Wilfredo Leon, Jakub Kochanowski, Norbert Huber, Marcin Janusz – Paweł Zatorski (libero) oraz Kamil Semeniuk, Tomasz Fornal. Trener: Nikola Grbić.

Włochy: Alessandro Michieletto, Roberto Russo, Yuri Romanò, Daniele Lavia, Gianluca Galassi, Simone Giannelli – Fabio Balaso (libero) oraz Riccardo Sbertoli, Leonardo Scanferla (libero). Trener: Ferdinando de Giorgi.

