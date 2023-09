Gdzie obejrzeć konferencję prasową polskich siatkarzy po finale mistrzostw Europy?

W niedzielę polscy siatkarze wrócą do ojczyzny po wygranej w finale mistrzostw Europy. Biało-Czerwoni po przylocie odpowiedzą na pytania dziennikarzy. Transmisja konferencji prasowej polskich siatkarzy w Polsacie Sport Extra, na Polsatsport.pl i na Polsat Box Go.

Polacy w sobotę rywalizowali w finale mistrzostw Europy z reprezentacją Włoch. Ekipa z Półwyspu Apenińskiego mimo ogromnego wsparcia kibiców zgromadzonych w Rzymie nie była w stanie znaleźć odpowiedzi na dobrą grę Biało-Czerwonych. Podopieczni Nikoli Grbicia wygrali mecz w trzech setach i tym samym sięgnęli po złoty medal mistrzostw Europy.

ZOBACZ TAKŻE: Tak wyglądała droga Polaków po złoto! Niesamowite liczby! (WIDEO)

Szczególnie dobrze podczas czempionatu Starego Kontynentu zaprezentował się Wilfredo Leon. Siatkarz otrzymał nagrodę dla najbardziej wartościowego zawodnika turnieju.

- To jest ten moment, kiedy dziękuję Bogu. Tylko on wie, jak ciężko na to pracuję. Dzięki Bogu mamy złoty medal i wracamy do Polski jako mistrzowie. Przed nami kolejne turnieje, ale trzeba też trochę poświętować - przyznał po finale Leon.

Już w niedzielę Polacy wylądują na lotnisku w Warszawie. Siatkarzy na pewno przywita wielu bardzo radosnych kibiców. Po powrocie zawodników do kraju odbędzie się również konferencja prasowa.

Transmisja konferencji prasowej polskich siatkarzy w Polsacie Sport Extra, na Polsatsport.pl i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 17:00.

AA, Polsat Sport