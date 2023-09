Słynny mural z Kobem Bryantem zniknie z Los Angeles? Szokujący powód!

Legendarny koszykarz i jego córka Gianna zginęli 26 stycznia 2020 roku w katastrofie śmigłowca, który rozbił się na wzgórzach w Calabasas. Wkrótce po tragicznej śmierci Bryanta, na budynku nieopodal hali, w której grają "Jeziorowcy", powstał mural, przedstawiając Kobego i Giannę w koszykarskich strojach i z domalowanymi anielskimi skrzydłami. Fani Los Angeles Lakers w każdą rocznicę tragedii spotykali się pod tą pracą, składając tam kwiaty, a mural wpisał się na stałe w krajobraz miasta.

Teraz może się to jednak zmienić. Cecilia Moran, menadżerka siłowni, która znajduje się w rzeczonym budynku, poinformowała lokalne media, że jego właściciel zamierza... usunąć mural, by zamieścić w tym miejscu reklamę.

- Mówiłam mu, że to nie w porządku. To dzieło sztuki, które upamiętnia wyjątkową osobę, a dodatkowo ma ogromne znaczenie dla lokalnej społeczności. Właściciel przysłał mi jednak pisemne powiadomienie, że jeśli mural nie zniknie, to on sam go usunie, a potem wyśle mi rachunek - powiedziała Moran w rozmowie z KTLA 5.

Los Angeles gym owner told to remove iconic Kobe Bryant mural https://t.co/ivPXSy95cM — KTLA (@KTLA) September 15, 2023

Fani "Czarnej Mamby", jak nazywano Kobego Bryanta, rozpoczęli zbieranie podpisów pod petycją, by mural pozostał na swoim miejscu. W ciągu niespełna dwóch dni podpisało się pod nią ponad 66 tysięcy kibiców.

W trakcie 20-letniej kariery Bryant dwa razy został mistrzem olimpijskim (2008, 2012), pięć razy triumfował w NBA (2000-2002, 2009-2010), najlepszym graczem (MVP) finałów był uznany w 2009 i 2010 roku, a sezonu zasadniczego - w 2008. Aż 18-krotnie wybierany był do Meczu Gwiazd. Przez cały okres zawodowych startów związany był z jednym klubem – Los Angeles Lakers.

