Nie grasz w kadrze? Oddaj paszport! Surowa kara dla gwiazd reprezentacji

Shane Larkin i Scottie Wilbekin, amerykańscy koszykarze z tureckim paszportem, zostali surowo ukarani za odmowę gry w reprezentacji Turcji w prekwalifikacjach do igrzysk olimpijskich.

Turcy, wicemistrzowie świata z 2010 roku, nie pojadą na igrzyska do Paryża! Zadecydowała o tym porażka ekipy znad Bosforu z Chorwacją w finale turnieju prekwalifikacyjnego (71:84). Kozłami ofiarnymi zostali... nieobecni w tych zmaganiach Amerykanie z tureckim paszportem: Shane Larkin i Scottie Wilbekin.

ZOBACZ TAKŻE: Hiszpania, Słowenia, USA i Serbia z kompletem zwycięstw na koszykarskich mistrzostwach świata

Selekcjoner Ergin Ataman po spotkaniu z Chorwatami nie krył wściekłości, rzucając poważnymi oskarżeniami zarówno w stronę Larkina i Wilbekina, jak i ich klubów: Anadolu Efes oraz Fenerbahce Beko Stambuł, zarzucając im wręcz sabotowanie poczynań drużyny narodowej. Równie zdenerwowani byli działacze tureckiej federacji koszykarskiej, a niektórzy domagali się nawet... odebrania nieobecnym w prekwalifikacjach zawodnikom paszportów! Tak skrajna kara nie była oczywiście w świetle prawa możliwa, ale... działacze znaleźli na to sposób.

"Shane Larkin i Scottie Wilbekin, mimo posiadania tureckiego paszportu, nie będą już - decyzją Związku - zaliczani do zawodników krajowych w rozgrywkach o mistrzostwo Turcji, co może być ogromnym problemem dla klubów, w których grają. Ponadto obu zawieszono na pięć meczów ligowych i nałożono na nich kary w wysokości około 3 tysięcy euro. Naturalizowani zawodnicy muszą się również liczyć z tym, że już nigdy nie zagrają w barwach swojej nowej ojczyzny" - podaje serbskie Mondo.

Larkin, były zawodnik NBA (grał w Dallas Mavericks, New York Knicks, Brooklyn Nets i Boston Celtics), złożył oficjalny protest, tłumacząc, że na turnieju prekwalifikacyjnym nie pojawił się z powodu kontuzji. Wilbekin do sprawy podszedł zupełnie inaczej i... nie odbierał nawet telefonów od selekcjonera reprezentacji Turcji. Anadolu Efes i Fenerbahce Beko stoją murem za swoimi graczami i zapewniają, że zrobią wszystko, by Związek złagodził nałożone na nich kary.

RI, Polsat Sport