Koniec marzeń o awansie. Porażka polskiego klubu w europejskich pucharach

To druga porażka z tym rywalem i piąta w sezonie, co oznacza, że wicemistrz Polski nie ma już szans na awans do drugiej fazy.

Pierwsze 20 minut było dość wyrównanym widowiskiem. Wicemistrzowie Polski toczyli z rywalami równą walkę pod tablicami (było 21:20 dla Aliagi w tym elemencie gry po dwóch kwartach) i w ataku potrafili zaskoczyć drużynę Petkimspor, która w lidze tureckiej zajmuje 10. lokatę w tabeli.

Po dwóch kwartach gospodarze prowadzili 40:35. Kolejne dwie części meczu podopieczni trenera Arkadiusza Miłoszewskiego przegrali jednak zdecydowanie, nie potrafiąc znaleźć odpowiedzi na rzuty zza linii 6,75 m rywali. Koszykarze Aliagi trafili aż 13 z 20 takich rzutów (65 procent). Wicemistrzowie Polski mieli natomiast tylko sześć (także w 20 próbach) rzutów za trzy punkty.

Szczecinianie ostatnią kwartę przegrali aż 16:30, choć momentami dystans między zespołami był jeszcze wyższy i wynosił ponad 30 pkt (np. 88:55 w 37. min). Gospodarze popełnili tylko osiem start, natomiast wymusili na zawodnikach ze Szczecina 13 złych podań.

Na zakończenie drugiego z rzędu sezonu występów w LM FIBA King zagra 17 grudnia we własnej hali z liderem tabeli Unicają Malaga (komplet zwycięstw), mającą w składzie środkowego reprezentacji Polski Aleksandra Balcerowskiego.

Aliaga Petkimspor - King Szczecin 90:63 (23:18, 17:17, 20:12, 30:16)

Aliaga: Wesley Van Beck 16, DeWayne Russell 14, Peyton Aldridge 14, Breein Tyree 13, Jaime Echenique 8, Yavuz Gultekin 7, Damyen Dotson 7, Bryson Williams 5, Murat Kuntker 4, Troy Selim Sav 2, Karahan Efeoglu 0, Kilicarslan Senkahya 0.

King: Isaiah Whitehead 13, Przemysław Żołnierewicz 11, Kassim Nicholson 10, James Woodard 7, Aleksander Dziewa 6, Szymon Wójcik 6, Tony Meier 5, Teyvon Myers 3, Chad Brown 2, Mateusz Kostrzewski 0, Michał Kierlewicz 0;

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

BS, PAP