Bartosz Kurek przekazał ważne słowa. "Z obsesji trzeba się leczyć, a nie z nimi walczyć"

Polscy siatkarze w niedzielne popołudnie wrócili do kraju po tym, jak w Rzymie wywalczyli drugie w historii mistrzostwo Europy. Przed Biało-Czerwonymi jeszcze jedno bardzo ważne zadanie w tym sezonie reprezentacyjnym - olimpijska kwalifikacja, ale zdaniem Bartosza Kurka, do kwestii gry na igrzyskach i zdobycia ewentualnego medalu należy podejść ze zdrowym rozsądkiem.

Podopieczni Nikoli Grbicia nie ukrywali, że wcale nie są zaskoczeni tym, że w niedzielne popołudnie zostali przywitani przez sporą rzeszę fanów na lotnisku w Warszawie.

- Spodziewałem się, bo przy wcześniejszych sukcesach również z nami byli, cieszyli się i nam dziękowali. My też lubimy te chwile spędzone z nimi, mimo że to są krótkie chwile, ale zawsze to są fantastyczne wspomnienia. Nigdy nie zapomnę tego pierwszego medalu mistrzostw Europy, kiedy wróciliśmy i feta była nieprawdopodobna - powiedział kapitan reprezentacji, Bartosz Kurek.

ZOBACZ TAKŻE: Ile zarobili polscy siatkarze? Reprezentacja gorsza od... Rakowa

Ten rok kapitalnie układa się dla naszych siatkarzy, czego dowodem triumf w Lidze Narodów oraz na EuroVolley. Do pełni szczęścia brakuje jeszcze awansu na igrzyska olimpijskie w Paryżu. Turniej kwalifikacyjny rozpocznie się już niebawem w Chinach.

Sukces na igrzyskach to wciąż brakujące ogniwo dla polskich siatkarzy, którzy od wielu lat próbują sięgnąć po upragniony medal. W XXI wieku Biało-Czerwoni zatrzymywali się dotychczas na ćwierćfinałach. W międzyczasie Polacy potrafili sięgać po szereg innych sukcesów. Jeżeli awansują do zmagań w Paryżu, znowu będą w gronie faworytów, ale zdaniem Kurka do tej kwestii należy podejść ze spokojem.

- Trzeba do tego podchodzić zdroworozsądkowo. To nie może stać się naszą obsesją, bo z obsesjami tak jest, że trzeba się z nich leczyć, a nie za nimi gonić. Oczywiście jest to nasze marzenie i tę grupę stać, aby to marzenie spełnić. Podejdźmy do tego na spokojnie, krok po kroku, a wtedy myślę, że wszystko się może zdarzyć - zaapelował kapitan polskiej kadry.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Cała rozmowa z Bartoszem Kurkiem w załączonym materiale wideo.