Już w środę o godzinie 12:00 poznamy nowego selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski. W Warszawie odbędzie się konferencja prasowa, na której Polski Związek Piłki Nożnej zaprezentuje nowego opiekuna Biało-Czerwonych. Swoje przeczucia co do tego niezwykle istotnego wyboru ma ekspert Polsatu Sport Tomasz Hajto.

Sytuacja polskiej reprezentacji nie należy obecnie do najłatwiejszych. Zaledwie sześć punktów zdobytych w pięciu meczach eliminacji Euro 2024 i wstydliwe porażki z Mołdawią oraz Albanią kosztowały posadę trenera Fernando Santosa. Na mistrzostwa Europy dalej można awansować, ale do tego potrzeba nowego szkoleniowca i znacznej poprawy gry w wykonaniu Biało-Czerwonych. Hajto, który "z orzełkiem na piersi" miał okazję wystąpić aż 61 razy, posiada w temacie wyboru nowego trenera pewne informacje oraz przeczucia.

- Moim zdaniem będzie to Michał Probierz. Albo można powiedzieć, że tak wynika z moich informacji. Prezes Kulesza ma z nim najlepszy kontakt, trzy razy go już zatrudniał. Michał Probierz złapał już jakieś doświadczenie reprezentacyjne, prowadząc reprezentację do lat 21. Moim zdaniem to on będzie trenerem, który przejmie stery naszej pierwszej reprezentacji - zdradził Hajto.

Ekspert Polsatu Sport nie chciał oceniać prawidłowości potencjalnego wyboru Probierza na selekcjonera. Zauważył natomiast, że Jan Urban i Marek Papszun również mieli swoje argumenty w wyścigu o stanowisko trenera kadry.

- Nie chcę oceniać, czy to najlepszy wybór. To się okaże po wynikach. Wydaje mi się, że każdy z tej trójki miał prawo kandydować. Jan Urban - najbardziej doświadczony i niesamowity do tego piłkarz. Marek Papszun można powiedzieć sprintem wbiegł na szczyt polskiej Ekstraklasy. Każdy z nich miał argumenty do tego, żeby być w roli kandydatów i faworytów do objęcia posady trenera reprezentacji - zauważył.

Nowy selekcjoner rozpocznie swoją pracę z reprezentacją Polski od wyjazdowego starcia z Wyspami Owczymi. To spotkanie zaplanowano na 12 października. Trzy dni później Biało-Czerwoni zagrają u siebie z Mołdawią.