Nie żyje były piłkarz Barcelony. Grał przeciwko Polsce

O Clube do Povo recebe com profundo pesar a notícia do falecimento de Marinho Peres. Atleta do Inter nos anos de 1976 e 1977, o zagueiro foi titular absoluto na conquista do segundo Brasileirão da história colorada.



Desejamos força aos amigos e familiares. 🖤 pic.twitter.com/ZA5f0EeZ8w