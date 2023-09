Trzeci mecz, trzecie zwycięstwo! Polskie siatkarki pewnie ograły rywalki

Polska wygrała z Kolumbią 3:0 w swym trzecim spotkaniu na turnieju kwalifikacyjnym siatkarek do igrzysk olimpijskich. Podopieczne trenera Stefano Lavariniego odniosły trzecie zwycięstwo. We wcześniejszych meczach rozegranych w łódzkiej Atlas Arenie pokonały 3:0 Słowenię i 3:1 Koreę Południową.

Początek meczu to mocne otwarcie Polek (5:0) i kłopoty siatkarek z Kolumbii ze skutecznością w ataku (9:3). Kolumbijki złapały właściwy rytm i zaczęły gonić wynik (14:13). Polki odpowiedziały serią pięciu wygranych akcji, uruchomiły blok i prowadziły 18:13. W końcówce utrzymały przewagę, choć popełniały błędy. Skuteczny atak Olivii Różański zamknął seta (25:21).

Polskie siatkarki fatalnie rozpoczęły drugą odsłonę (0:5, 3:8). Miały problemy z przyjęciem, nie kończyły ataków, co wykorzystały rywalki. Polki zabrały się do odrabiania strat i złapały kontakt – po asie Martyny Łukasik było 8:9. Po przebiciu Joanny Wołosz wyrównały (11:11) i przejęły inicjatywę (17:14). Dowiozły przewagę do końca seta, a wynik na 25:21 ustaliła mocnym atakiem Monika Gałkowska.

Set numer trzy nie miał wielkiej dramaturgii. Biało-czerwone błyskawicznie uzyskały zdecydowaną przewagę. Wygrały siedem akcji z rzędu i prowadziły 12:4. Po ataku Różański różnica wynosiła już dziesięć oczek (15:5). Przy takiej przewadze Polki miały sytuację pod kontrolą i spokojnie zmierzały po zwycięstwo. Magdalena Jurczyk wywalczyła piłkę meczową (24:12), a Agnieszka Korneluk zakończyła rywalizację skutecznym atakiem ze środka (25:13).

Najwięcej punktów: Magdalena Stysiak (19), Agnieszka Korneluk (11) – Polska; Dayana Segovia (12), Amanda Coneo (11) – Kolumbia. Polki skuteczniejsze w ataku, lepiej punktowały blokiem (9–5) i zagrywką (4–1).

Polska – Kolumbia 3:0 (25:21, 25:21, 25:13)

Polska: Agnieszka Korneluk, Magdalena Stysiak, Martyna Łukasik, Joanna Wołosz, Olivia Różański, Magdalena Jurczyk – Maria Stenzel (libero) oraz Aleksandra Szczygłowska, Monika Gałkowska, Katarzyna Wenerska, Monika Fedusio, Martyna Czyrniańska. Trener: Stefano Lavarini.

Kolumbia: Dayana Segovia, Ana Karina Olaya Gamboa, Maira Alejandra Ospino Montero, Maria Alejandra Marin, Amanda Daniela Coneo Cardona, Sheilla Belen Lucumi Briche – Juliana Toro (libero) oraz Laura Vanessa Grajales Pascua, Sofia Cuartas Piñeres, Laura Zapata Rodriguez, Doris Manco Gonzalez. Trener: Antonio Rizola.

RM, Polsat Sport