Wyjątkowa atrakcja w Łodzi. Kibice mogą podziwiać wielkie trofea siatkarzy (WIDEO)

We wtorek i środę na kibiców siatkówki czeka spora atrakcja. W Atlas Arenie w Łodzi pojawiły się puchary, jakie wywalczyli reprezentanci Polski w tym roku.

Chodzi o trofea za zdobycie Ligi Narodów oraz mistrzostwa Europy. Wszystko przy okazji turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich, w którym biorą udział polskie siatkarki.



- Cały czas mamy w sobie emocje po finale mistrzostw Europy, lecz powoli trzeba je wygaszać. Warto wybrać się do Łodzi, żeby zobaczyć zdobycze siatkarzy, ale również po to, by kibicować siatkarkom - powiedział prezes PZPS Sebastian Świderski.

Podopieczne Stefano Lavariniego walczą w Łodzi o awans na igrzyska olimpijskie. Dwanaście reprezentacji wystąpi w turnieju siatkarek na igrzyskach na Paryżu w 2024 roku. Francja ma zagwarantowany udział w roli gospodarza, pozostało więc jedenaście wolnych miejsc. Dwadzieścia cztery najwyżej sklasyfikowane drużyny w rankingu FIVB rywalizują w trzech turniejach kwalifikacyjnych, które są rozgrywane w Chinach (Ningbo), Japonii (Tokio) oraz w Polsce (Łódź).

Po dwie najlepsze ekipy z każdego z turniejów wywalczą olimpijskie paszporty. Po turniejach kwalifikacyjnych pozostanie pięć wolnych miejsc, które zostaną przyznane na podstawie rankingu FIVB.

jb, Polsat Sport