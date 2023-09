Emocje w meczu o Pekao SA Superpuchar Polski. Zadecydowała ostatnia akcja!

Pierwsze punkty w nowym koszykarskim sezonie rzutem z dystansu zdobył Tony Meier! King rozpoczął od mocnego uderzenia - 8:0 po trafieniu Michała Nowakowskiego. Dopiero po trzech minutach niemoc sopocian przerwał Andy Van Vliet, a po chwili do remisu doprowadził Benedek Varadi. Ekipa ze Szczecina potrafiła odpowiedzieć - między innymi dzięki rzutom Avery’ego Woodsona i Zaca Cuthbertsona. Ostatecznie dzięki trójce Jhonathana Dunna po 10 minutach było 24:20.

W drugiej kwarcie wydawało się, że drużyna trenera Arkadiusza Miłoszewskiego znowu zaczęła budować przewagę, ale rywale szybko gonili. Po rzucie z dystansu Paula Scruggsa to Trefl wychodził na prowadzenie. Spotkanie zdecydowanie się wyrównało, a do remisu doprowadził Nowakowski. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 42:42.

Na początku trzeciej kwarty niezwykle aktywny był Benedek Varadi - po jego trafieniach zespół trenera Żana Tabaka miał pięć punktów przewagi. Za odrabianie strat wziął się Andrzej Mazurczak, a do kolejnego remisu doprowadził Kacper Borowski. Po chwili trójkę dołożył Tony Meier. Auston Barnes w samej końcówce tej części zmniejszył straty, więc po 30 minutach było tylko 71:70.

W ostatniej części meczu obie ekipy walczyły w rytmie "kosz za kosz", ale długo przewagę utrzymywali mistrzowie Polski. W pewnym momencie trójkami wymieniali się Meier i Varadi, ale to nie zmieniało sytuacji. W samej końcówce ważne akcje należały do Kacpra Borowskiego i Andrzeja Mazurczaka, a szczecinianie uciekali na sześć punktów. Na 13 sekund przed końcem… Varadi doprowadził do wyrównania! W ostatniej akcji bohaterem został Avery Woodson - jego rzut zapewnił Kingowi zwycięstwo 92:90!

Puchar im. Adama Wójcika za zwycięstwo w Pekao S.A. Superpucharze Polski wręczali Łukasz Koszarek, Prezes Polskiej Ligi Koszykówki SA, Arkadiusz Chęciński, Prezydent miasta Sosnowca oraz Michał Olkiewicz, kierownik zespołu sponsoringu i eventów Banku Pekao S.A.

