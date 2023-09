Siedem goli w hicie Ligi Mistrzów! Potworny błąd Onany i wykorzystany karny Kane'a

Od początku spotkania to mistrzowie Niemiec częściej byli w posiadaniu piłki. Nic zatem dziwnego, że to właśnie oni otworzyli wynik meczu. W 28. minucie Leroy Sane po poddaniu od Harry'ego Kane'a zdecydował się oddać strzał zza pola karnego. Wydawało się, że Andre Onana bez większych problemu obroni uderzenie Niemca. Na nieszczęście dla "Czerwonych Diabłów" golkiper popełnił błąd, a futbolówka wpadła do bramki angielskiej ekipy.

Bawarczycy po tym trafieniu zaczęli się rozpędzać. Już po kilku minutach powiększyli swoje prowadzenie. Po chwili zamieszania w polu karnym gości Serge Gnabry otrzymał futbolówkę. Niemiec bez problemu wpisał się na listę strzelców. Dzięki temu Bayern do przerwy prowadził 2:0.

Zespół z Manchesteru chwilę po rozpoczęciu drugiej połowy był w stanie zdobyć bramkę kontaktową. Podopieczni Erika Ten Haga przejęli piłkę pod polem karnym oponentów. Marcus Rashford podał do Rasmusa Hojlunda, a Duńczyk postanowił oddać strzał. Futbolówka odbiła się od jednego z defensorów Bayernu, po czym wpadła do bramki.

Radość angielskiej ekipy nie trwała jednak zbyt długo. Kilka minut później piłkę ręką we własnym polu karnym zagrał Christian Eriksen. Po interwencji systemu VAR sędzia zdecydował się podyktować rzut karny. Do wykonania "jedenastki" podszedł Kane. Anglik pewnie wykorzystał stały fragment gry.

W ostatnich minutach nie zabrakło emocji. Piłkarze klubu z Wysp pod koniec meczu byli jeszcze w stanie złapać kontakt po golu Casemiro w 88. minucie. Mimo to ekipa "Die Roten" odpowiedziała w doliczonym czasie gry po golu Mathysa Tela, który pojawił się na boisku w 87. minucie. Co ciekawe, nie była to ostatnia bramka, która padła w tym spotkaniu. W ostatniej akcji meczu swojego drugiego gola strzelił Casemiro. Starcie ostatecznie zakończyło się triumfem Bayernu 4:3.

Warto przypomnieć, że Bayern i Manchester United w tej edycji Ligi Mistrzów rywalizują w grupie A, w której znajdują się również Galatasaray Stambuł i FC Kopenhaga. Środowy mecz między tureckim a duńskim zespołem zakończył się remisem 2:2.

Bayern Monachium - Manchester United 4:3 (2:0)

Bramki: Leroy Sane 28, Serge Gnabry 32, Harry Kane 53 (k), Mathys Tel 90+2 - Rasmus Hojlund 49, Casemiro 88, 90+5

Bayern Monachium: Sven Ulreich - Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Min-Jae Kim, Alphonso Davies - Joshua Kimmich, Leon Goretzka - Leroy Sane (Mathys Tel 87), Jamal Musiala (Eric Maxim Choupo-Moting 75), Serge Gnabry (Kingsley Coman 63) - Harry Kane (Thomas Mueller 87)

Manchester United: Andre Onana - Diogo Dalot, Victor Lindelof, Lisandro Martinez, Sergio Reguilon - Casemiro, Christian Eriksen (Scott McTominay 69) - Facundo Pellistri (Alejandro Garnacho 81), Bruno Fernandes, Marcus Rashford - Rasmus Hojlund (Anthony Martial 81)