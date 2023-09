Lewandowski rozradowany po kanonadzie w LM. Wskazał ważną zmianę

Lewandowski dokonał kolejnego wielkiego wyczynu w postaci stu zdobytych bramek na niwie europejskiej. Dokonał tego jako piłkarz Lecha Poznań, Borussii Dortmund, Bayernu Monachium a od drugiego sezonu jako zawodnik Barcelony.

- Przed meczem i jego trakcie zapomniałem o tym. Na pewno jestem dumny, bo to jest piękna liczba. Nigdy nie myślałem, że strzelę sto goli w europejskich pucharach. Teraz to zrobiłem, więc wielki wieczór. Super graliśmy, stwarzaliśmy dużo akcji, więc można powiedzieć, że było łatwo, spokojnie i przyjemnie. Mieliśmy ten mecz pod kontrolą - powiedział.

35-letni napastnik nie tylko jest odpowiedzialny za zdobywanie bramek, ale bardzo często można go dostrzec w roli rozgrywającego i szukającego kolegów z drużyny.

- W ostatnim czasie to się zmieniło. Nie wiem, czy to wiek, czy to jak zaczęliśmy grać i cieszenie się tą grą. Nie tylko skupienie na bramkach, ale też na kreowaniu i dogrywaniu. Oczywiście zawsze bramki będą dla mnie tym głównym czynnikiem. Z drugiej strony nasza gra też uległa zmianie. Mamy piłkarzy, którzy często zmieniają pozycje. Też szukam pozycji do grania. Chciałbym mieć tych sytuacji jak najwięcej, ale ta radość gry w moim przypadku też zaczyna mieć znaczenie - większe niż w poprzednich latach - przyznał.

Lewandowski został również zapytany o reprezentację Polski i kandydaturę Michała Probierza, który jak wiemy - został już oficjalnie ogłoszony nowym selekcjonerem kadry.

- Kto nie byłby selekcjonerem, to na pewno będę próbował pomóc, jeśli będę mógł i to dla mnie jest najważniejsze, żeby reprezentacja przede wszystkim na tym zyskiwała - skwitował dyplomatycznie.

Cała rozmowa z Robertem Lewandowskim w załączonym materiale wideo.