Ukrainiec rozwiąże problemy Enea Czarnych Radom? Trwają testy

Rozpoczęcie sezonu PlusLigi, a klub z Radomia nadal nie jest pewny składu, w jakim go rozegra. Wszystko przez problemy zdrowotne Mateusza Biernata, który przeszedł zabieg kręgosłupa.

Mateusz Biernat wczoraj przeszedł zabieg kręgosłupa. Cieszymy się, że cała operacja przebiegła pomyślnie ✊👏 Mateusz życzymy Ci dużo zdrowia i wracaj do pełni sił ‼️#EneaCzarniRadom | źródło: 📸 Instagram / @mateuszbiernat115 pic.twitter.com/pMZPdJt6VK — Enea Czarni Radom (@_CzarniRadom_) September 21, 2023

To oznacza, że Enea Czarni muszą szukać zastępstwa za rozgrywającego. Co więcej, Vuk Todorović dołączy do zespołu bardzo późno, bo aktualnie przygotowuje się do turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich z reprezentacją Serbii.

W związku z wakatem na rozegraniu, treningi z radomską drużyną treningi Igor Gniecki. Klub poinformował, że na okresie testowym w Radomiu przebywa również Witalij Parhamienko. Ukrainiec będzie miał szansę pokazać się trenerom w nadchodzących sparingach. W weekend radomianie zmierzą się z Epicentrem-Podolany Horodok.

Od początku 6️⃣ tygodnia przygotowań do nowego sezonu, na testach w drużynie Enea Czarni Radom przebywa 🇺🇦 ukraiński rozgrywający, Vitaliy Parkhomenko 🙌🏐#EneaCzarniRadom |#RadomMiastoPlusLigi | 📸 fot. Adam Kurasiewicz #PlusLiga pic.twitter.com/Zr3LkYWC8f — Enea Czarni Radom (@_CzarniRadom_) September 20, 2023

Parhamienko ma 25 lat, a większość swojej kariery spędził w Rosji. Grał w takich klubach jak Neftyanik Orenburg, Dynamo LO, Avtomobilist Saint Petersburg oraz Nova Novokuybyshevsk. W sezonie 2021/2022 występował w bułgarskim klubie Rakovski 1964, później przeniósł się do Azerbejdżanu, a konkretnie do Murov VS. Ostatnio grał w barwach kazachskiego Altay VC.

Aktualnie zawodnik nie jest związany kontraktem z żadnym klubem. Trenował z Jastrzębskim Węglem, a teraz przebywa w Radomiu.

CM, Polsat Sport