Co za debiut Dzików! Zespół z Warszawy wygrał z Arged BM Stalą

Po bardzo wyrównanym początku spotkania, to Dziki zaczęły przejmować inicjatywę - po trafieniu Jarosława Mokrosa różnica wzrosła do pięciu punktów. Arged BM Stal w tym fragmencie miała spore problemy z konstruowaniem swoich akcji w ofensywie, a gospodarze doskonale to wykorzystali. Po rzutach wolnych Dominica Greena po 10 minutach było 19:10.

W drugiej kwarcie atak ostrowian rozruszali Rodney Chatman oraz Aigars Skele, ale błyskawicznie efektownymi akcjami odpowiadał na to Emmanuel Little. Po późniejszym rzucie Nicholasa McGlynna zespół trenera Krzysztofa Szablowskiego miał nawet 12 punktów przewagi. Głównie dzięki niemu pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 41:29.

W trzeciej kwarcie Dziki zanotowały 10:0 - świetnie w tym fragmencie radził sobie Matt Coleman. Po trafieniu McGlynna różnica wynosiła już 20 punktów! David Brembly i Damian Kulig reagowali, ale to było zdecydowanie za mało. Nieźle prezentował się Mateusz Szlachetka, a swoje akcje dokładał również Piotr Pamuła. Po 30 minutach było więc 63:47.

Ostatnia część meczu już niczego nie zmieniała, ponieważ drużyna trenera Andrzeja Urbana nie była w stanie odrobić tak dużych strat. Kluczowe akcje kończyli z kolei zarówno Green, jak i Little. Drużyna ze stolicy dzięki temu całkowicie kontrolowała wydarzenia na parkiecie. Ostatecznie w debiucie zwyciężyła bardzo pewnie - 86:65.

Najlepszym graczem gospodarzy był Nicholas McGlynn z 19 punktami i 10 zbiórkami. Aigars Skele zdobył dla gości 13 punktów, 5 zbiórek i 6 asyst.

