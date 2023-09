Debiut nowego trenera biało-czerwonych nastąpi 12 października w wyjazdowym spotkaniu z Wyspami Owczymi w Thorshavn. Tydzień wcześniej zostaną oficjalnie podane nazwiska kadrowiczów powołanych na ten mecz, jak i na spotkanie z Mołdawią, które zaplanowano na 15 października w Warszawie. Batalia o finały Euro 2024 zakończy się konfrontacją z Czechami (17 listopada) u siebie.

Szkoleniowiec najpóźniej w niedzielę 24 września wyśle powołania do klubów. Probierz zapowiedział, że na razie nie należy spodziewać się rewolucji w składzie.

Pierwsze zgrupowanie drużyny narodowej pod wodzę nowego selekcjonera, które poprzedzi mecze z Wyspami Owczymi i Mołdawią, rozpocznie się 9 października. Jednak, zgodnie z przepisami FIFA, najbliższa niedziela - 24 września - to ostatni termin, by wysłać do klubów wstępne powołania dla piłkarzy.

Biało-czerwoni po pięciu kolejkach eliminacyjnych w grupie E zajmują czwarte miejsce z sześcioma punktami. Lepszy dorobek o dwa punkty mają Czechy (jeden mecz rozegrany mniej) i Mołdawia. Liderem jest Albania z 10.

W przypadku niewywalczenia awansu do przyszłorocznego turnieju w Niemczech (daje go jedno z dwóch czołowych miejsc w grupie eliminacyjnej), Polska w marcu 2024 wystąpi w barażach. Gwarantuje to wysoka pozycja w ostatniej edycji Ligi Narodów.

MC, PAP