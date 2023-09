Hit 1. kolejki dla Anwilu!

Sopocianie rozpoczęli od trójek Austona Barnesa oraz Benedeka Varadiego, ale gospodarze dość szybko opanowali sytuację, w czym pomagali przede wszystkim Jakub Schenk oraz Jakub Garbacz. Dodatkowo, później niezwykle aktywny w ofensywie był Victor Sanders, a rzut wolny Mateusza Kostrzewskiego ustalił wynik po 10 minutach na 25:20. W drugiej kwarcie zespół trenera Przemysława Frasunkiewicza mógł liczyć na Luke’a Petraska - po jego trafieniach uciekał nawet na 10 punktów! Andy Van Vliet oraz Paul Scruggs walczyli o lepszy wynik dla swojej ekipy. Następnie dzięki trafieniu Jakuba Musiała Trefl zbliżył się na zaledwie dwa punkty! To nie był koniec, bo ofensywny Van Vliet po chwili dawał sopocianom prowadzenie! Wszystko zmieniało się jednak bardzo szybko. Ostatecznie Amir Bell ustalił wynik po pierwszej połowie na 46:43.

ZOBACZ TAKŻE: Polak bohaterem niemieckiego zespołu! Zapewnił zwycięstwo w ważnym meczu

W pewnym momencie trzeciej kwarty włocławianie zanotowali serię 8:0 i długo utrzymywali dobry poziom w obronie. Dzięki trójce Bella uciekli nawet na 10 punktów. Później swoje robił też wszechstronny Victor Sanders. W końcówce odpowiadali na to jednak Benedek Varadi i Andy Van Vliet - dlatego po 30 minutach było tylko 69:64. W ostatniej części spotkania zespół trenera Żana Tabaka ponownie zbliżał się na dwa punkty po trójce Jakuba Musiała. Rzutem z dystansu odpowiedział na to Sanders, a następnie niezwykle ważne rzuty wolne trafiał Luke Petrasek. To pozwoliło Anwilowi kontrolować wydarzenia na parkiecie. Sytuację starali się zmieniać jeszcze Van Vliet i Witliński, ale ostatecznie to włocławianie zwyciężyli 91:83.

Najlepszym graczem gospodarzy był Victor Sanders z 25 punktami i 7 asystami. Andy Van Vliet zdobył dla gości 23 punkty, 13 zbiórek i 3 asysty.

Anwil Włocławek - Trefl Sopot 91:83 (25:20, 21:23, 23:21, 22:19)

Punkty:

Anwil Włocławek: Victor Sanders 25, Luke Petrasek 21, Janari Joesaar 11, Amir Bell 9, Tanner Groves 7, Jakub Garbacz 7, Jakub Schenk 6, Kalif Young 4, Mateusz Kostrzewski 1, Igor Wadowski 0, Filip Siewruk 0.

Trefl Sopot: Andy Van Vliet 23, Benedek Varadi 15, Mikołaj Witliński 15, Paul Scruggs 11, Jakub Musiał 10, Aaron Best 6, Auston Barnes 3, Jarosław Zyskowski 0.

plk.pl