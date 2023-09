Skrót meczu Polska - Włochy 3:1 (WIDEO)

Polska drużyna siatkarek po raz ostatni na igrzyskach olimpijskich wystąpiła w Pekinie w 2008 roku - została sklasyfikowana na miejscach 9-12.

Z grupy C awans do turnieju olimpijskiego wywalczyła również reprezentacja USA, która w niedzielę wygrała z Niemcami 3:1 (24:26, 25:21, 25:9, 25:16). We wcześniejszych meczach Tajlandia pokonała Kolumbię 3:1 (25:19, 20:25, 25:23, 28:26), a Słowenia wygrała z Koreą Płd. 3:0 (25:13, 25:20, 25:23).

Skrót meczu Polska - Włochy:

BS, PAP