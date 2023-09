II Europejski Kongres Sportu i Turystyki. "Największe wydarzenie w historii Polski”

- Kongres to wydarzenie z dużym rozmachem, w którym udział weźmie o wiele więcej gości z zagranicy niż rok temu. Problemy są ważkie: Rosja i Białoruś nie powinny wystartować na IO w Paryżu, a to jest cały czas dyskutowane i będzie tematem wielu paneli – zaznaczył Marian Kmita, dyrektor ds. sportu Telewizji Polsat i wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

ZOBACZ TAKŻE: II Europejski Kongres Sportu i Turystyki. Minister Bortniczuk: To buduje wizerunek Polski

- Będziemy rozmawiać o tym, jaka powinna być ścieżka dojścia Polski do absolutnie największych imprez na świecie, z letnimi igrzyskami olimpijskimi włącznie – zapowiada minister Bortniczuk.

Marian Kmita: Siatkówka to najlepszy przykład dyscypliny, w której się Polakom wiedzie

Dyrektor Kmita zwraca uwagę także na inny aspekt wydarzenia.

- Nam jest bardzo przyjemnie, że jesteśmy głównym sprawozdawcą Kongresu, a także z tego powodu, że zostaną poruszone tematy, które bardzo nam leżą na sercu, na przykład rozwój siatkówki. To najlepszy przykład dyscypliny, w której Polakom się wiedzie, w której Polacy są wzorem dla całego świata i Europy – podkreślił Marian Kmita, mając na myśli chociażby świeże sukcesy siatkarzy, którzy zostali mistrzami kontynentu, czy siatkarek, które w minioną niedzielę, w efektownym stylu, wywalczyły awans na igrzyska olimpijskie.

Sporo tematów dotyczyć będzie napaści Rosji na Ukrainę. Łatuszko wśród gości

W dobie zbrodniczej napaści Rosji na Ukrainę sporo uwagi podczas Kongresu zostanie poświęcone zabiegom wolnego świata, który niesie pomoc zaatakowanemu niepodległemu krajowi.

Podczas drugiego dnia imprezy, w środę, 27 września, dziennikarz Polsatu Sport Marcin Lepa poprowadzi dyskusję na temat:

„Sportowcy - dysydenci na międzynarodowych arenach sportowych. W jaki sposób można umożliwić reprezentowanie swojego kraju sportowcom, którzy sprzeciwili się niedemokratycznym władzom?”

Udział w rozmowie weźmie m.in. Białorusin Paweł Łatuszko, który szefuje Narodowemu Zarządowi Antykryzysowemu. Reżim Aleksandra Łukaszenki skazał zaocznie Łatuszkę na 18 lat więzienia, a także ufundował nagrodę za jego uprowadzenie i przywiezienie na Białoruś.

We wtorek o godz. 17 przewidziano też panel o tematyce: „Maraton solidarności. Polski sport dla Ukrainy”, z udziałem Agnieszki Kobus-Zawojskiej, ukraińskiej chodziarki, która trenuje w Warszawie - Iriny Koval i Wasyla Truchyna.

W środę, o godz. 13:30 godny szczególnej uwagi jest panel pod tytułem:

„Organizacja wielkich imprez sportowych jako narzędzie sportwashingu we współczesnym świecie. Czy najważniejsze wydarzenia sportowe powinny organizować państwa łamiące prawa człowieka?”. Gośćmi Marcina Lepy będą m.in. szefowa Departamentu Sportu w Radzie Europy Sophie Kwasny, czy duński analityk i szef akcji „Play the Game”.

- Cieszę się, że to spotkanie będzie miało tak wielki rozmach. To ciekawe zjawisko, że Kongres ogniskuje zainteresowanie środowisk nie tylko polskich, ale również międzynarodowych – przypomina Marian Kmita fakt, że w II Kongresie wezmą udział ministrowie sportu Polski, Bułgarii, Czarnogóry i Kosowa, co idealnie wpisuje w inicjatywę Trójmorza.

Bożydar Iwanow prześwietli selekcjonera Michała Probierza

Gwoździem pierwszego dnia Kongresu będzie ekskluzywna rozmowa na żywo ze świeżo upieczonym selekcjonerem reprezentacji Polski Michałem Probierzem, jaką przeprowadzi komentatorski okręt flagowy Polsatu Sport Bożydar Iwanow.

- Będę chciał pokazać trenera Probierza jako człowieka, bo dzisiaj na pewno trochę go boli to, że jest tak dużo słów krytyki na temat tego, że to właśnie on został selekcjonerem – powiedział red. Iwanow.

Wśród moderatorów dyskusji znajdzie się zresztą nie tylko red. Iwanow, ale też inni czołowi dziennikarze Polsatu Sport: Paulina Chylewska, Paulina Czarnota-Bojarska, Aleksandra Szutenberg, Jerzy Mielewski, Marcin Lepa i Przemysław Iwańczyk. W panelach wezmą udział także szefowie stacji, na czele z dyrektorem ds. sportu Telewizji Polsat Marianem Kmitą i jego zastępcami – Piotrem Pyklem i Jakubem Radeckim.

II Europejski Kongres Sportu i Turystyki na antenach Polsatu:

Wtorek, 26 września:

Godz. 13:45 - Studio przed otwarciem Kongresu, prowadzący Jerze Mielewski - (transmisja na antenie Polsat Sport News)

14:00 – Otwarcie Kongresu - (Polsat Sport News)

15:00 - Sporty walki i ich wpływ na wychowanie młodzieży - (Polsat Sport News)

16:00 – Bożydar Iwanow w ekskluzywnej rozmowie z selekcjonerem reprezentacji Polski Michałem Probierzem, (Polsat Sport News)

17:00 - Jakie inicjatywy i programy rządowe i samorządowe mogą korzystnie wpływać na sportowy rozwój młodzieży? – prowadząca Paulina Chylewska - (Polsat Sport News)

18:00 – Podsumowanie dnia, (Polsat Sport News)

20:00 – Małopolska Gala Sportu, prowadzą: Aleksandra Szutenberg i Bożydar Iwanow (Polsat Sport Extra)

Środa, 27 września:

9:45 - Studio przed otwarciem, prowadzi Przemysław Iwańczyk (kanał Polsat Sport)

10:00 - Organizacja wielkich imprez sportowych jako impuls rozwoju - jak wielkie wydarzenia sportowe wpływają na rozwój społeczny i gospodarczy? – prowadzi Marcin Lepa - (kanał Polsat Sport)

11:00 - Sportowcy - dysydenci na międzynarodowych arenach sportowych. W jaki sposób można umożliwić reprezentowanie swojego kraju sportowcom, którzy sprzeciwili się niedemokratycznym władzom? – prowadzi Marcin Lepa - (kanał Polsat Sport)

13:30 - O praktycznych stronach organizacji imprez, prowadzi Jerzy Mielewski (Polsat Sport)

14:30 - Czy III Igrzyska Europejskie otworzyły drzwi do wielkiego sportu? (Polsat Sport)

15:30 - Fenomen siatkówki w Polsce na tle innych gier zespołowych - prowadzi Przemysław Iwańczyk (Polsat Sport)

16:30 - Dyplomacja sportowa - sport jako sfera prowadzenia dyplomacji międzynarodowej i wykorzystywania go do promocji wizerunku kraju - prowadzi Przemysław Iwańczyk (Polsat Sport News)

17:30 - Rozwój techniki a widowisko sportowe – prowadzi Marcin Lepa - (Polsat Sport News)

20:20 – Gala Ambasadorów Sportu – prowadzą Paulina Chylewska i Jerzy Mielewski (Polsat Sport Extra)

Czwartek, 27 września:

9:45 - Studio przed otwarciem dnia, prowadzi Marcin Lepa (kanał Polsat Sport)

10:00 - Kibic przyszłości a rozwój mediów społecznościowych, prowadzi Jerzy Mielewski (Polsat Sport)

11:00 - Gdzie leży zdrowa granica komercjalizacji sportu? – prowadzi Przemysław Iwańczyk (Polsat Sport)

12:00 - Jak w ostatnich latach zmienia się rynek transferowy w piłce nożnej? – prowadzi Bożydar Iwanow (Polsat Sport News)

13:00 – Podsumowanie Kongresu, prowadzi Marcin Lepa (Polsat Sport News).