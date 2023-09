Krajowa Grupa Spożywcza S.A. z marką Polski Cukier Sponsorem PKOl i Olimpijskiej Reprezentacji Polski

- Nasza droga rozpoczęła się przed Igrzyskami Europejskimi, ale będzie trwała dłużej, bo przez kolejne cztery lata. Serdecznie dziękuję panom prezesom za zaufanie. Dodatkowo Krajowa Grupa Spożywcza z marką Polski Cukier objęła sponsoringiem strategicznym pięć olimpijskich związków sportowych, z czego jesteśmy bardzo dumni. Wierzę, że to pomoże w rozwoju tych dyscyplin, bo cukier krzepi i da związkom dużo możliwości i siły do realizacji ich celów. Liczę, że ta pomoc będzie na tyle duża, że pomoże tym sportom się rozwijać. A przed nami igrzyska olimpijskie w Paryżu, gdzie liczymy na bardzo dobre występy naszych reprezentantów. Jeszcze raz bardzo dziękuję panom prezesom za zaufanie i za to, że byliście pierwszym sponsorem, który zaufał Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu w nowej kadencji. Cieszę się, że ta umowa została przedłużona na kolejne cztery lata - powiedział Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz.

- Dla nas wielkim zaszczytem było już to, że podczas Igrzysk Europejskich logo Polski Cukier znalazło się na koszulkach, na których wisiało tyle medali. To był impuls do tego, żeby tę współpracę rozwijać. Cukier krzepi i daje energię, ale to jest odwzajemnione, co było widać choćby po wczorajszym meczu siatkarek, bo tę energię dają nam też sportowcy, co jest czymś pozytywnym też dla nas, dla Krajowej Grupy Spożywczej i naszych marek, w tym przypadku Polskiego Cukru. Chcemy żeby ta symbioza trwała, dlatego też zdecydowaliśmy się na ten kontrakt, który jest dla nas dużym wyzwaniem, także finansowym. Ale jesteśmy w stanie to udźwignąć, bo to jest powód do dumy dla wszystkich naszych pracowników. Jest to też sprawa odpowiedzialności społecznej spółek Skarbu Państwa i kwestia naszego wkładu w funkcjonowanie społeczeństwa i podnoszenie jego kondycji. Mam nadzieję, że tak jak byliśmy dumni po Igrzyskach Europejskich, tak samo będziemy dumni po Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu, tym bardziej, że już niedługo na półkach sklepowych będzie można znaleźć nasze produkty z oznaczeniem kółek olimpijskich - powiedział Prezes Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Marek Zagórski.

W ramach umowy sponsorskiej, która obowiązywać będzie w latach 2023-2027, Krajowa Grupa Spożywcza S.A. oraz marka Polski Cukier otrzymują prawa do używania m.in. tytułów: "Sponsora Polskiego Komitetu Olimpijskiego", "Sponsora Polskiego Ruchu Olimpijskiego", "Sponsora Polskiej Młodzieżowej Reprezentacji Olimpijskiej Gangwon 2024", "Sponsora Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej Paryż 2024", "Sponsora Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej Mediolan-Cortina 2026".

Poniedziałkowa umowa to zapowiadane przedłużenie współpracy na kolejne lata, o której informowano 31 maja 2023 roku podczas zawarcia porozumienia Polskiego Komitetu Olimpijskiego z Krajową Grupą Spożywczą S.A., której marka "Polski Cukier" została m.in.: "Sponsora Reprezentacji Polski na III Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska 2023", "Sponsora Młodzieżowej Reprezentacji Polski na EYOF Maribor 2023".

- Chcę powiedzieć, że dla nas to kolejny etap współpracy z prezesem Radosławem Piesiewiczem, która od jakiegoś czasu trwa już w Polskim Związku Koszykówki. To bardzo owocna współpraca i mam nadzieję, że przed nami jeszcze wiele lat tak dobrego współdziałania - powiedział Tomasz Rega, członek Zarządu KGS S.A.

Dodatkowo, zgodnie z polityką PKOl i Prezesa Radosława Piesiewicza, który jest pomysłodawcą wspierania polskich związków sportowych przez firmy współpracujące z PKOl, beneficjentami porozumienia będzie pięć kolejnych polskich związków sportowych: Polski Związek Szermierczy, Polski Związek Podnoszenia Ciężarów, Polski Związek Zapaśniczy, Polski Związek Bokserski i Polski Związek Biathlonu.

- Wsparcie Krajowej Grupy Spożywczej będzie dla nas dużym krokiem w promocji biathlonu i w rozwoju kadry narodowej. Myślę, że to doprowadzi do tego, że na arenach międzynarodowych nasza biało-czerwona flaga będzie bardziej i częściej widoczna. Oczywiście bez tego wsparcia przygotowalibyśmy się do igrzysk, ale z takim wsparciem przygotujemy się dużo lepiej - powiedziała Joanna Badacz (Prezes PZBiath).

- Sport to ogromny wysiłek i wiele wyrzeczeń, dlatego też potrzebuje środków, żeby tworzyć momenty, które cieszą cały kraj, moment kiedy grają Mazurka Dąbrowskiego. To jest to co nas wszystkich cieszy, ale bez wsparcia sponsorów jest to niezwykle trudne, dlatego jestem ogromnie wdzięczny, że Krajowa Grupa Spożywcza z marką Polski Cukier będzie naszym sponsorem. To ułatwi nam przygotowania, a sportowcom spełniać marzenia - powiedział Andrzej Supron (Prezes PZZ).

- Nasze mistrzynie świata w szpadzie są bardzo bliskie kwalifikacji olimpijskiej, ale z tym musimy jeszcze poczekać do 31 marca przyszłego roku. Trudno jednak sobie wyobrazić Paryż bez naszych szpadzistek i bez ich walki o medal. Tam pojedzie tylko 8 krajów z 46 rywalizujących, więc sama obecność na igrzyskach jest już wielkim wydarzeniem i pokaźną dawką stresu. Mamy też młodzież, którą chcemy rozwijać i przygotujemy ich powoli do startu w Los Angeles. Nasi juniorzy mają już wiele sukcesów na swoim koncie, jest też Julia Walczyk-Klimaszyk we florecie, Krzysiek Kaczkowski w szabli i nie tylko. Wiemy, że Polski Cukier nam pomoże pomnożyć te szanse medalowe w najbliższej przyszłości - powiedział Adam Konopka (Wiceprezes PZSzerm).

- Polski Związek Podnoszenia Ciężarów już od jakiegoś czasu współpracuje z Krajową Grupą Spożywczą, ale dziś jest to wyjątkowy dzień. Po kilku latach zyskujemy sponsora strategicznego, to coś wielkiego. Nastawiliśmy się przede wszystkim na młodzież, która już osiąga bardzo dobre wyniki w Europie i na świecie. Przed nami jednak kwalifikacje do Paryża. Liczę, że zdobędziemy je w lutym podczas Mistrzostw Europy, a najpóźniej w kwietniu w Pucharze Świata. Dzięki Polskiemu Cukrowi polska sztanga na pewno znów będzie wielka - powiedział Waldemar Gospodarek (Prezes PZPC).

- Mimo tego, że od 1992 roku nie mamy olimpijskiego medalu, to jednak pod względem olimpijskich zdobyczy dla Polski wciąż jesteśmy na drugim miejscu po lekkoatletyce. Przypomnijmy, że za czasów Feliksa Stamma polski boks był numerem jeden na świecie. Obecnie Polski Związek Bokserski bardzo mocno się zmienia i dobrze się rozwija. Prowadzimy wiele projektów, organizujemy bokserskie gale, a czteroletnia umowa z Krajową Grupą Spożywczą pozwoli nam na stabilność i ciągły rozwój Polskiego Związku Bokserskiego. Chcę także podziękować prezesowi PKOl Radosławowi Piesiewiczowi i pogratulować, za to, że pokazał całkiem nowy obraz Komitetu Olimpijskiego, nowy wymiar pracy i całkiem odmienny wizerunek PKOl – dziękuję za to w imieniu całej rodziny bokserskiej - powiedział Grzegorz Nowaczek (Prezes PZB).

Przed Polskim Komitetem Olimpijskim dwie ważne imprezy. Już 19 stycznia w Korei Południowej rozpoczną się IV Zimowe Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie Gangwon 2024, a latem przyszłego roku odbędzie się najważniejsza impreza sportowa czterolecia na świecie – igrzyska olimpijskie.

Igrzyska XXXIII Olimpiady Paryż 2024 będą szczególne dla Polskiego Komitetu Olimpijskiego pod wieloma względami. Za rok w stolicy Francji będziemy świętować 100-lecie występów Olimpijskiej Reprezentacji Polski w igrzyskach olimpijskich. Pierwszy raz Polska jako kraj wzięła udział w tej najważniejszej imprezie sportowej świata podczas Igrzysk Olimpijskich w 1924 roku, także w Paryżu i tam zdobyła pierwsze olimpijskie medale!

