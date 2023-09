PKOl ma nowego partnera. "Największymi beneficjentami będą zawodnicy i trenerzy"

W ramach Umowy Partnerskiej, zawartej na lata 2024-2026, ATT Investments zyskuje prawo do używania tytułów: Partner Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Partner Olimpijskiej Reprezentacji Polski.

PKOl reprezentował Radosław Piesiewicz – Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który od początku objęcia stanowiska szefa PKOl obiecywał wyjątkowe nagrody dla medalistów olimpijskich. Diamenty zdecydowanie takimi są.

– Dziś możemy zaprezentować coś wyjątkowego i coś pięknego. Cieszę się, że bardzo szybko doszliśmy do porozumienia z Panią Prezes Eweliną Tobiasz w sprawie współpracy i dzięki temu ATT Investments staje się Partnerem Polskiego Komitetu Olimpjskiego. To, co jest najważniejsze, to informacja, że znowu największymi beneficjentami tej współpracy stają się zawodnicy i trenerzy. Diamenty to nie tylko wartościowa rzecz, ale też nauka i edukacja o inwestowaniu. Myślę, że Pani Prezes Ewelina jest idealną osobą do tego, aby edukować środowisko sportowe, zawodników, trenerów i działaczy, jak inwestować, czy to jest bezpieczne, jaka jest stopa zwrotu. Na tym też nam zależy, ponieważ bezpieczna inwestycja naszych oszczędności to bardzo ważny aspekt – powiedział Radosław Piesiewicz, Prezes PKOl.

ATT Investments reprezentowała Prezes Zarządu Ewelina Tobiasz, która jest twórcą polskiego oddziału firmy, założonej w 2002 roku w Czechach. Dziś firma funkcjonuje w większości krajów na świecie.

– Jeśli chodzi o edukację, to powiem na początek, że każdy diament jest inwestycyjny i wartość każdego będzie tylko rosła, bo one się kończą. Nie da się wyprodukować ich więcej. Chciałabym bardzo podziękować, że to właśnie nasza firma, spośród wielu zajmujących się inwestycjami alternatywnymi, została wybrana do współpracy. Jesteśmy tym zachwyceni, bo nawiązaliśmy współpracę w ciągu dwóch tygodni, co mi się jeszcze nigdy nie zdarzyło. A to wszystko dzięki wielkiej wiedzy i wspaniałemu przygotowaniu do spotkania Pana Prezesa Radosława Piesiewicza. ATT Investments ma związki ze sportem już dość długo. Współpracujemy z Barbarą Nalepką, wielokrotną mistrzynią świata w kickboxingu, z Szymonem Szymonowiczem, który na swoim koncie ma medale mistrzostw świata oraz Sebastianem Jezierzańskim, który właśnie udaje się na mistrzostwa świata, by walczyć o kwalifikację na igrzyska olimpijskie w Paryżu. Diament to jest idealna inwestycja dla sportowców: piękna, twarda i pięknie błyszczy. Jak nasi sportowcy. Bardzo ważnym aspektem jest to, że nie trzeba tej inwestycji doglądać na co dzień – powiedziała Ewelina Tobiasz, Prezes Zarządu ATT Investments.

Dodatkowo, jak poinformowała Ewelina Tobiasz, firma ATT Investments będzie przeprowadzać szkolenia dla zawodników w szeregach kadr narodowych poszczególnych sportów na temat tego, jak inwestować w diamenty, kiedy najlepiej rozpocząć ten proces i dlaczego inwestycje w diamenty niosą za sobą tak wiele korzyści.

Konferencję uświetnili swoją obecnością utytułowani polscy sportowcy: kolarka szosowa Agnieszka Skalniak-Sójka, polska olimpijska nadzieja na Paryż 2024 oraz nadzieja polskich zapasów, medalista Młodzieżowych MŚ Szymon Szymonowicz, który zapowiada, że jest w stanie wywalczyć kwalifikację olimpijską do Paryża i ta walka wciąż trwa.

– Ja ze względów bezpieczeństwa nie noszę biżuterii podczas zawodów sportowych czy treningów. Jedyną jest moja obrączka ślubna, bo zdjęłam nawet pierścionek zaręczynowy. W kolarstwie, przeciwnie do lekkoaletyki, nie używamy za bardzo biżuterii, ale tak jak powiedziałam, tylko ze względów bezpieczeństwa. Przed nami ważny rok i przygotowania do igrzysk olimpijskich w Paryżu. Mamy mocną ekipę kolarską kobiet i na pewno pojedziemy tam po medal – powiedziała Agnieszka Skalniak-Sójka, która zajmując 7. miejsce podczas szosowych mistrzostw świata Glasgow 2023 w jeździe indywidualnej na czas wywalczyła kwalifikację olimpijską dla Polski w tej konkurencji na przyszłoroczne igrzyska. Tym samym ustanowiła swoisty rekord, ponieważ 7. lokata w światowym czempionacie w jeździe na czas to najlepszy wynik w historii startów Polek w MŚ seniorek.

Piękne i niezniszczalne diamenty w ciągu wieków stały się symbolem bogactwa i luksusu, co jednocześnie czyni je idealnym zabezpieczeniem majątku. Diamenty są najstabilniejszą inwestycją ostatniej dekady, niewymagającą stałej, często kosztownej, obsługi.

– Jako ambasador ATT Investments podczas zgrupowań z reprezentacją staram się edukować kolegów o tym, jak można inwestować i pomnażać swoje oszczędności za pomocą diamentów. Pani Ewelina wraz ze swoją firmą, jako mój sponsor, daje mi stabilizację, dzięki której mogę się rozwijać i spełniać swoje sportowe marzenia, a to jest dla mnie bardzo ważne. Dzięki temu mogę walczyć o start w igrzyskach olimpijskich i nie poddam się do końca. Wierzę, że wciąż mogę wywalczyć przepustkę do Paryża – powiedział Szymon Szymonowicz, który jest sportowym Ambasadorem ATT Investments.

Kolejne nagrody dla polskich medalistów olimpijskich i trenerów będą niespotykane i szczególne, jak dla Polskiego Komitetu Olimpijskiego zbliżające się XXXIII Igrzyska Olimpijskie Paryż 2024. Za rok w stolicy Francji będziemy świętować 100-lecie występów Olimpijskiej Reprezentacji Polski w igrzyskach olimpijskich. Pierwszy raz Polska jako kraj wzięła udział w tej najważniejszej imprezie sportowej świata podczas w 1924 roku, także w Paryżu i tam zdobyła pierwsze olimpijskie medale!

