Włoskie media wyjaśniły w poniedziałek, że odebranie Messnerowi pierwszeństwa to rezultat twierdzeń niemieckiego dziennikarza Eberharda Jurgalskiego, według którego Messner i drugi himalaista Hans Kammerlander nie zdobyli w 1985 roku szczytu Annapurna.

- Nonsens - tak 79-letni Messner, niegdyś rywal Jerzego Kukuczki, skomentował te zarzuty w rozmowie z agencją Ansa.

- Po pierwsze, nigdy nie przypisywałem sobie żadnego rekordu, a zatem nie mogą mi go odebrać. Poza tym góry się zmieniają. Minęło prawie 40 lat. Jeśli ktoś wspiął się na Annapurnę, to na pewno byliśmy to ja i Hans - wspomniał.

- Nikt, kto zna się na himalaizmie nie zakwestionowałby naszego wyczynu. Jurgalski nic nie wie - dodał Messner.

Poza tym himalaizm, alpinizm to "nie jest sport i dlatego nie istnieją ani zawody, ani zwycięzcy".

Obecnie na stronie Księgi Rekordów Guinnessa to Edmund Viesturs z USA figuruje jako pierwsza osoba, która zdobyła wszystkie ośmiotysięczniki w latach 1989- 2005.

Na temat tej decyzji wypowiedział się też Hans Kammerlander. - W ten sposób niszczy się alpinizm - ocenił w wywiadzie dla Ansy. Dyskusję tę uznał za „śmieszną”.

- Oczywiście nie istnieje absolutna pewność, to były inne czasy, bez GPS. Na tej wysokości wystarczy zamieć i zaciemnione światło słoneczne. Jesteśmy nadal przekonani, że byliśmy na szczycie, ale kto wie, czy nie było tam jeszcze 5-6 metrów do wspinaczki. Ale to i tak nie przekreśliłoby naszego osiągnięcia - stwierdził 66-letni Kammerlander.

MC, PAP