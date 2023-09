Silesia Marathon: 15. edycja w niedzielę z metą na Stadionie Śląskim

W tym roku we wszystkich biegach udział zapowiedziało ponad 7 tys. zawodników, a na listach startowych znajdują się biegacze z 23 krajów, w tym m.in.: Australii, Hongkongu, Indii, Brazylii i Stanów Zjednoczonych.

Zobacz także: Etiopka z nowym rekordem świata w maratonie

– To bardzo ważne, by promować aktywność fizyczną i sport. Ten królewski dystans maratonu często stanowi wspaniałą inspirację do podjęcia wysiłku i rozpoczęcia regularnych treningów biegowych. Biegać można długie lata, co potwierdza fakt, że najstarszy tegoroczny maratończyk ma 78 lat – wyjaśnił pomysłodawca i organizator maratonu Bohdan Witwicki.

Od 2017 roku maratończycy finiszują na bieżni Stadionu Śląskiego w Chorzowie. We wszystkich dotychczasowych edycjach imprezy uczestniczyło 29 zawodników. Start też znajduje się na terenie stadionu, ale nie na bieżni, a na asfaltowej alei okalającej arenę główną.





Wielu z Was mówi, że wbiegnięcie na symbol @prasowe jakim jest legendarny "Kocioł Czarownic" to najpiękniejszy moment maratonu. Od otwarcia w 1956 roku na @StadionSlaski zorganizowano niezliczone ilości imprez. 1/n pic.twitter.com/fbv2tZUDKZ — Silesia Marathon (@SilesiaMarathon) September 20, 2023

– Bardzo cieszę się, że biegacze ze Stadionu Śląskiego przebiegną m.in. koło katowickiego Spodka, przez Strefę Kultury, Dolinę Trzech Stawów oraz Nikiszowiec, bo to będzie znakomita okazja do zaprezentowania tych wspaniałych przestrzeni uczestnikom biegu oraz kibicom – podkreślił wiceprezydent Katowic Waldemar Bojarun.

1 października 2017 finisz Silesia Marathonu otworzył modernizowany przez wiele lat Stadion Śląski. Wygrał wtedy Damian Pieterczyk, strażak z Olsztyna, który uzyskał czas 2:23.36.

RM, PAP