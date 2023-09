Skandaliczna decyzja UEFA! Rosjanie wracają do rywalizacji

Komitet wykonawczy UEFA we wtorek 26 września podjął skandaliczną decyzję. Do rywalizacji na arenie międzynarodowej zostały przywrócone młodzieżowe drużyny z Rosji.

We wtorek na Cyprze odbyło się spotkanie komitetu wykonawczego UEFA. Przedstawiciele europejskiej federacji podjęli tam między innymi decyzję o rozegraniu przyszłorocznego meczu o Superpuchar Europy w Polsce. Na tym samym spotkaniu rozmawiano o rywalizacji rosyjskich piłkarzy na arenie międzynarodowej.

"Dzieci nie powinny być karane za czyny, za które odpowiedzialność ponoszą wyłącznie dorośli. UEFA jest głęboko przekonana, że piłka nożna nigdy nie powinna rezygnować z wysyłania przesłania pokoju i nadziei. Szczególnie bolesne jest to, że w wyniku utrzymującego się konfliktu pokolenie nieletnich zostaje pozbawione prawa do rywalizacji w międzynarodowej piłce nożnej" - napisano na oficjalnej stronie UEFA.

Komitet wykonawczy jednej z największych federacji piłkarskich na świecie podjął decyzję, by rosyjskie zespoły do lat 17 powróciły do międzynarodowej rywalizacji. Zaznaczono jednak, że drużyny te występować będą pod neutralną flagą i na neutralny terenie. Podczas spotkań nie będzie odgrywany także rosyjski hymn.

- Ciągłe zawieszenie UEFA przeciwko rosyjskim drużynom dla dorosłych odzwierciedla jej zaangażowanie w przeciwstawienie się przemocy i agresji. UEFA jest zdecydowana utrzymać to stanowisko do zakończenia wojny i przywrócenia pokoju. Jednak zakazując dzieciom udziału w naszych turniejach, nie tylko nie uznajemy i nie przestrzegamy podstawowego prawa do ich całościowego rozwoju, ale bezpośrednio je dyskryminujemy. Zapewniając możliwości gry i rywalizacji z rówieśnikami z całej Europy, inwestujemy w to, co, mamy nadzieję, będzie jaśniejszą i bardziej zdolną przyszłą generacją oraz lepszym jutrem - powiedział prezes federacji Aleksander Ceferin, cytowany na stronie internetowej UEFA.

🏟️ Other future host appointments:#U17WEURO: Northern Ireland 2026; Finland 2027.#U17EURO: Albania 2025; Estonia 2026; Latvia 2027.#U19WEURO: Bosnia and Herzegovina 2026; Hungary 2027.#U19EURO: Wales 2026; Israel 2027.



All ExCo decisions: ⬇️ — UEFA (@UEFA) September 26, 2023

AA, Polsat Sport