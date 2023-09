"Pod względem infrastrukturalnym będziemy w 100 procentach gotowi do organizacji igrzysk"

Pod względem infrastrukturalnym będziemy w stu procentach gotowi do organizacji letnich igrzysk olimpijskich w 2036 r.; do tego czasu będzie już gotowy Centralny Port Komunikacyjny; najpóźniej w 2033 r. w całej Polsce będzie 8 tys. km dróg ekspresowych i autostrad - mówił prezydent Andrzej Duda.

W środę, podczas II Europejskiego Kongresu Sportu i Turystki, prezydent mówił o przygotowaniach infrastrukturalnych do organizacji w Polsce letnich igrzysk olimpijskich w 2036 r.

Duda wyliczał, że w całym kraju mamy obecnie 5 tys. km dróg ekspresowych i autostrad, zaś najpóźniej do 2033 r. będzie ich 8 tys. km.

- To będzie bardzo poważna jak na rozmiary naszego kraju sieć połączeń, która umożliwi sprawne i bezpieczne przemieszczanie się pomiędzy najważniejszymi ośrodkami - podkreślił.

- Jesteśmy przekonani, że do tego czasu będzie już gotowy Centralny Port Komunikacyjny, będziemy mieli supernowoczesne, wielkie lotnisko wraz z siecią połączeń kolejowych. Pod względem infrastrukturalnym, komunikacyjnym powinniśmy być w stu procentach gotowi do przeprowadzenia tak wielkiego przedsięwzięcia - oświadczył prezydent.

- Pozostaje nam do uzupełnienia to, co konieczne od strony sportowej, nie tylko pod względem infrastrukturalnym, ale także i pod względem przygotowań olimpijskich. Mam nadzieję, że okres 13 lat od tej strony będzie dla nas wystarczający - dodał.

fdz, PAP