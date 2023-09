Babilon MMA 39: Pełna karta walk

W sobotę 30 września Babilon MMA po raz ósmy zawita w Radomiu! Zaledwie 8 dni po bardzo udanej gali w Chełmie organizacja Tomasza Babilońskiego i Przemysława Kroka przenosi się do jednej ze swoich ulubionych lokalizacji. W walce wieczoru gali Babilon MMA 39 wychowanek federacji i miejscowy bohater Piotr Kacprzak będzie bronił mistrzowskiego tytułu w wadze piórkowej (do 66 kg) w starciu z mającym kapitalną serię Szymonem Rakowiczem. Transmisja tylko na kanałach grupy Polsat oraz w Polsat Box Go.